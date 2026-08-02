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2 de agosto de 2026

MUTUAL DE SEGURIDAD LLAMA A FORTALECER LA CULTURA PREVENTIVA Y EL AUTOCUIDADO EN LOS LUGARES DE TRABAJO EN MAGALLANES

La Educación en Magallanes

Rocío Millalonco

La importancia de fortalecer la cultura preventiva, el autocuidado y la seguridad laboral fueron los principales temas abordados por Rocío Millalonco Bustos, jefa del Departamento de Prevención de Riesgos, y Luis Vargas Izcarra, gerente de Mutual de Seguridad en Punta Arenas, durante su participación en La educación en Magallanes. En la entrevista analizaron los principales desafíos que enfrentan trabajadores y organizaciones para reducir los accidentes laborales y las enfermedades profesionales en la región de Magallanes.

En conversación con La educación en Magallanes, los representantes de Mutual de Seguridad explicaron que la institución administra el Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales establecido en la Ley N.º 16.744, entregando cobertura a cerca de 21 mil trabajadores de distintas empresas y organismos públicos de Magallanes. Además, señalaron que la prevención debe adaptarse a la realidad de cada organización, considerando sus riesgos y características particulares.

Durante la entrevista también abordaron la necesidad de fortalecer una cultura del autocuidado en los ambientes laborales. Entre los factores que inciden en la accidentabilidad mencionaron las distracciones provocadas por el uso del teléfono celular, la conducción riesgosa, las condiciones invernales propias de Punta Arenas y la importancia de implementar medidas preventivas que permitan disminuir las consecuencias de los errores humanos. Asimismo, advirtieron sobre el aumento de situaciones de violencia hacia trabajadores de los sectores de educación y salud, enfatizando la relevancia de promover entornos laborales más seguros.

Otro de los temas destacados fue el rol de los comités paritarios, definidos como actores fundamentales para fortalecer la prevención al interior de las organizaciones. Los invitados explicaron que estos organismos investigan accidentes, desarrollan campañas de seguridad y promueven buenas prácticas, además de participar en un sistema de certificación impulsado por Mutual de Seguridad para fortalecer la cultura preventiva en las empresas e instituciones adherentes.



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