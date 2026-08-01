ESTUDIO LOGRA MAPEAR POR PRIMERA VEZ LAS REDES SUBTERRÁNEAS DE HONGOS A ESCALA GLOBAL

Un estudio publicado en la revista Science logró cartografiar por primera vez las redes de hongos micorrícicos a nivel global, revelando una infraestructura biológica de más de 110 cuatrillones de kilómetros. La investigación fue liderada por la organización SPUN (Society for the Protection of Underground Networks) y analizó más de 16.000 muestras de suelo provenientes de distintos continentes mediante modelos de aprendizaje automático y tecnologías de imagen.

Los investigadores señalan que estas redes subterráneas son fundamentales para el desarrollo de cerca del 70% de las especies vegetales del planeta. A través de esta relación simbiótica, los hongos facilitan a las plantas la absorción de agua y nutrientes como el fósforo, mientras reciben el carbono generado durante la fotosíntesis.

El director del Instituto Milenio de Biología Integrativa (iBio), Luis Larrondo, afirmó que el estudio permite comprender con mayor precisión cómo se intercambian nutrientes, agua y carbono entre el suelo y las plantas. Según explicó, este avance entrega una nueva perspectiva sobre el funcionamiento de los ecosistemas y aporta información relevante para el desarrollo de modelos climáticos y estrategias de conservación.

El informe también advierte que los suelos destinados a la agricultura presentan una menor densidad de hifas en comparación con ecosistemas no intervenidos. De acuerdo con los investigadores, factores como el uso intensivo de fertilizantes químicos, pesticidas y la degradación del suelo afectan estas redes subterráneas, consideradas esenciales para el equilibrio ecológico y el almacenamiento natural de carbono.





Fuente: Cooperativa Ciencia

