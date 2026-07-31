Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

31 de julio de 2026

SEREMI DE SALUD INFORMA CAMBIO EN EL SISTEMA DE TURNOS DE FARMACIAS EN PUNTA ARENAS A PARTIR DE AGOSTO

La modificación responde a la incorporación de dos farmacias con atención hasta las 24:00 horas, sumadas a la farmacia de urgencia que mantiene funcionamiento continuo las 24 horas del día. En Puerto Natales se mantendrá el sistema habitual de turnos.

Turno Puerto Natales agosto 2026

​La Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes y de la Antártica Chilena informa a la comunidad que, a contar del 1 de agosto de 2026, dejarán de establecerse farmacias de turno con funcionamiento hasta las 23:00 horas en la comuna de Punta Arenas. Esta modificación responde a la ampliación de la oferta de establecimientos farmacéuticos con horarios extendidos.

 
La modificación responde a la ampliación del horario de atención de dos farmacias, que ahora funcionan hasta las 24:00 horas, incluidos domingos y festivos: Farmacia Ahumada, ubicada en Avenida España N°1377, y Farmacia Cruz Verde, ubicada en la intersección de avenida España con Enrique Abello. Con ello, la comunidad dispone de alternativas adicionales para la adquisición de medicamentos hasta la medianoche.

 
A esta oferta se suma la farmacia de urgencia ubicada en Bories N°990, esquina Plaza de Armas, que mantiene atención continua durante las 24 horas del día, los 365 días del año, asegurando la disponibilidad permanente de un establecimiento farmacéutico para quienes requieran acceder a medicamentos durante la noche o fuera de los horarios habituales de funcionamiento.

 
De esta manera, la comunidad continuará contando con acceso a medicamentos fuera del horario habitual mediante establecimientos con horarios claramente definidos, evitando la rotación diaria de farmacias que extendían su atención hasta las 23:00 horas y entregando mayor certeza respecto de los recintos disponibles.

 
El Seremi de Salud (S), Eduardo Castillo, señaló que: “A contar del primero de agosto realizaremos una modificación en el sistema de turnos de farmacias en Punta Arenas. Esto se debe a que hoy contamos con una farmacia de urgencia que funciona las 24 horas del día y dos establecimientos que atienden hasta la medianoche. Con eso se cubre la mayor cantidad de atenciones y por lo tanto no habrá una rotación de farmacias como lo estábamos realizando hasta ahora, lo que incluso podía generar confusión. Ahora entregamos certezas de que serán estas dos farmacias las que estarán abiertas hasta las 12 de la noche y la farmacia de la esquina de la plaza durante las 24 horas del día”.

 
La autoridad agregó que la normativa vigente establece que, cuando una comuna cuenta con una farmacia de urgencia con funcionamiento permanente, es posible adecuar la programación de los turnos farmacéuticos, resguardando el acceso de la población a medicamentos fuera del horario habitual.

 
Respecto de Puerto Natales, la SEREMI de Salud informa que se mantendrá el sistema habitual de turnos de farmacias, sin modificaciones en la programación vigente.

 
Finalmente, la SEREMI de Salud recuerda a la comunidad la importancia de informarse previamente sobre los horarios de funcionamiento de las farmacias y, cuando sea posible, planificar la adquisición de medicamentos de uso habitual.

seremitrabajo

GOBIERNO IMPULSA SUBSIDIOS AL EMPLEO Y PLANIFICA GENERAR 800 NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

CARABINEROS DETIENE A HOMBRE POR MICROTRÁFICO TRAS FISCALIZACIÓN EN EL CENTRO DE PUNTA ARENAS

Leer Más

El procedimiento se desarrolló durante una ronda extraordinaria en el centro de Punta Arenas y culminó con la detención de un hombre sin antecedentes penales.

El procedimiento se desarrolló durante una ronda extraordinaria en el centro de Punta Arenas y culminó con la detención de un hombre sin antecedentes penales.

detenido31072026
nuestrospodcast
primeracomisariapuq

SUJETO PASÓ A CONTROL DE DETENCIÓN TRAS PROTAGONIZAR RIÑA Y CAUSAR DAÑOS A VEHÍCULO DE CARABINEROS

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
Turno Puerto Natales agosto 2026

SEREMI DE SALUD INFORMA CAMBIO EN EL SISTEMA DE TURNOS DE FARMACIAS EN PUNTA ARENAS A PARTIR DE AGOSTO

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
detenido31072026

CARABINEROS DETIENE A HOMBRE POR MICROTRÁFICO TRAS FISCALIZACIÓN EN EL CENTRO DE PUNTA ARENAS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
GLACIAR GREY-22

TURISMO AVENTURA DA UN PASO HISTÓRICO: NUEVA NORMATIVA INCORPORA EL SALTO BUNGEE Y REFUERZA ESTÁNDARES DE SEGURIDAD

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250