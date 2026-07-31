SEREMI DE SALUD INFORMA CAMBIO EN EL SISTEMA DE TURNOS DE FARMACIAS EN PUNTA ARENAS A PARTIR DE AGOSTO

​La Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes y de la Antártica Chilena informa a la comunidad que, a contar del 1 de agosto de 2026, dejarán de establecerse farmacias de turno con funcionamiento hasta las 23:00 horas en la comuna de Punta Arenas. Esta modificación responde a la ampliación de la oferta de establecimientos farmacéuticos con horarios extendidos.



La modificación responde a la ampliación del horario de atención de dos farmacias, que ahora funcionan hasta las 24:00 horas, incluidos domingos y festivos: Farmacia Ahumada, ubicada en Avenida España N°1377, y Farmacia Cruz Verde, ubicada en la intersección de avenida España con Enrique Abello. Con ello, la comunidad dispone de alternativas adicionales para la adquisición de medicamentos hasta la medianoche.



A esta oferta se suma la farmacia de urgencia ubicada en Bories N°990, esquina Plaza de Armas, que mantiene atención continua durante las 24 horas del día, los 365 días del año, asegurando la disponibilidad permanente de un establecimiento farmacéutico para quienes requieran acceder a medicamentos durante la noche o fuera de los horarios habituales de funcionamiento.



De esta manera, la comunidad continuará contando con acceso a medicamentos fuera del horario habitual mediante establecimientos con horarios claramente definidos, evitando la rotación diaria de farmacias que extendían su atención hasta las 23:00 horas y entregando mayor certeza respecto de los recintos disponibles.



El Seremi de Salud (S), Eduardo Castillo, señaló que: “A contar del primero de agosto realizaremos una modificación en el sistema de turnos de farmacias en Punta Arenas. Esto se debe a que hoy contamos con una farmacia de urgencia que funciona las 24 horas del día y dos establecimientos que atienden hasta la medianoche. Con eso se cubre la mayor cantidad de atenciones y por lo tanto no habrá una rotación de farmacias como lo estábamos realizando hasta ahora, lo que incluso podía generar confusión. Ahora entregamos certezas de que serán estas dos farmacias las que estarán abiertas hasta las 12 de la noche y la farmacia de la esquina de la plaza durante las 24 horas del día”.



La autoridad agregó que la normativa vigente establece que, cuando una comuna cuenta con una farmacia de urgencia con funcionamiento permanente, es posible adecuar la programación de los turnos farmacéuticos, resguardando el acceso de la población a medicamentos fuera del horario habitual.



Respecto de Puerto Natales, la SEREMI de Salud informa que se mantendrá el sistema habitual de turnos de farmacias, sin modificaciones en la programación vigente.



Finalmente, la SEREMI de Salud recuerda a la comunidad la importancia de informarse previamente sobre los horarios de funcionamiento de las farmacias y, cuando sea posible, planificar la adquisición de medicamentos de uso habitual.



