Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

31 de julio de 2026

DÍA INTERNACIONAL DEL GUARDAPARQUES: EL TRABAJO QUE PROTEGE UNO DE LOS TERRITORIOS MÁS PRÍSTINOS DE LA PATAGONIA AUSTRAL

En el parque, administrado por WCS Chile, ocho guardaparques y un administrador trabajan de manera permanente para proteger más de 300 mil hectáreas de bosques subantárticos, turberas (un tipo de humedales), ríos, montañas y ambientes costeros que albergan una biodiversidad única.

guardaparques

Monitorear la biodiversidad, prevenir amenazas y mantener la infraestructura son parte de la labor esencial que desarrollan los guardaparques. Hoy 31 de julio se conmemora el Día Internacional del Guardaparques, efeméride que reconoce el trabajo de quienes tienen un papel fundamental en la conservación de las áreas protegidas.

 
Rodrigo Munzenmayer, guardaparques desde hace quince años en el Parque Karukinka en Tierra del Fuego, asegura que “es uno de los mejores trabajos en el mundo. En un lugar poco conocido y de difícil acceso, es un desafío en sí mismo estar aquí todo el año, pero lo hago feliz y tiene un sentido para la familia y generaciones futuras”. Él tiene una gran conexión y respeto por la naturaleza: “Disfruto mucho la observación de aves, que puedo hacer en cada patrullaje. Ser guardaparque significa entender cómo encajar en la naturaleza, entenderla, restaurarla y protegerla”.

 
En el parque, administrado por WCS Chile, ocho guardaparques y un administrador trabajan de manera permanente para proteger más de 300 mil hectáreas de bosques subantárticos, turberas (un tipo de humedales), ríos, montañas y ambientes costeros que albergan una biodiversidad única.

 
Melissa Carmody, directora de Áreas Protegidas de WCS Chile, explica que el rol de las y los guardaparques va más allá de proteger la biodiversidad. “Los guardaparques de Karukinka desarrollan una labor muy integral: implementan el Plan de Manejo mediante el monitoreo de especies y ecosistemas, el control de amenazas como especies exóticas invasoras, la prevención de incendios, apoyan la investigación científica, reciben y orientan a los visitantes, mantienen senderos e infraestructura. Gracias a esa labor es posible avanzar en la conservación efectiva de Karukinka y mantener el parque operativo durante todo el año”.

 
Esta diversidad de funciones requiere un alto nivel de compromiso. “Los guardaparques pasan largos periodos lejos de sus familias, por lo que la vocación, la pasión y el compromiso que demuestran con la conservación son realmente admirables”, agrega.

 
La presencia permanente de los guardaparques permite detectar amenazas como la caza ilegal, el ingreso no autorizado de personas, los perros sin supervisión y otras situaciones que pueden afectar la biodiversidad, lo que fortalece la gestión efectiva de esta área protegida. Todo este conocimiento del equipo de guardaparques de Karukinka puede ser un apoyo para quienes cumplen estas funciones en CONAF y para quienes se desempeñarán en el futuro en el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, especialmente en parques nacionales vecinos como Yendegaia, y así fortalecer una mirada coordinada para la conservación de este territorio.

 
“Nuestro trabajo como guardaparques es fundamental para la conservación. Estar presentes en el territorio nos permite monitorear, recopilar datos, fiscalizar y detectar oportunamente amenazas para los ecosistemas. También cumplimos un rol clave en la prevención y alerta temprana de incendios forestales y enfermedades en la fauna, especialmente en lugares alejados de los servicios de emergencia, como Karukinka”, cuenta Rodrigo Munzenmayer.

 
En un contexto de creciente pérdida de biodiversidad y de los efectos del cambio climático, la labor de los guardaparques adquiere una importancia cada vez mayor. Su conocimiento del territorio, experiencia en terreno y trabajo cotidiano son fundamentales para conservar uno de los paisajes mejor preservados de la Patagonia y asegurar que Karukinka continúe siendo un refugio para la biodiversidad y un laboratorio natural para la ciencia y la conservación.





rolocontreras

RODOLFO "EL ROLO" CONTRERAS APUESTA POR FORTALECER LA ESENCIA DEL FESTIVAL FOLCLÓRICO EN LA PATAGONIA Y RECUPERAR LOS ESPACIOS PARA LAS NUEVAS GENERACIONES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

"EL PROCESO QUE CULMINA EN 2030 DEBIERA RESOLVERSE COMO LO QUE ES —UNA DECISIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA SOBRE EL FUTURO PRODUCTIVO DE LA REGIÓN— Y NO COMO UNA CONTROVERSIA SOBRE EL PASADO"

Leer Más

​DECLARACIÓN PÚBLICA

​DECLARACIÓN PÚBLICA

Zona Austral Logo
nuestrospodcast
antonietaoyarzo

FORMALIZAN A EXALCALDESA DE PUERTO NATALES POR 55 DELITOS VINCULADOS AL NO PAGO DE COTIZACIONES DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
guardaparques

DÍA INTERNACIONAL DEL GUARDAPARQUES: EL TRABAJO QUE PROTEGE UNO DE LOS TERRITORIOS MÁS PRÍSTINOS DE LA PATAGONIA AUSTRAL

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
seremigobierno

"TOMAMOS LA DECISIÓN POLÍTICA QUE HABÍA QUE TOMAR EN SU MINUTO, DE FORMA OPORTUNA": SEREMI DE GOBIERNO ABORDA REMOCIÓN DE EXSEREMI DE SALUD EN MAGALLANES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
JUAN PABLO II

BARRIO JUAN PABLO II REALIZÓ EXITOSA EDICIÓN DE SUS "TARDES CULTURALES" CELEBRANDO 36 AÑOS DE VIDA COMUNITARIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250