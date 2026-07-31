DÍA INTERNACIONAL DEL GUARDAPARQUES: EL TRABAJO QUE PROTEGE UNO DE LOS TERRITORIOS MÁS PRÍSTINOS DE LA PATAGONIA AUSTRAL

Monitorear la biodiversidad, prevenir amenazas y mantener la infraestructura son parte de la labor esencial que desarrollan los guardaparques. Hoy 31 de julio se conmemora el Día Internacional del Guardaparques, efeméride que reconoce el trabajo de quienes tienen un papel fundamental en la conservación de las áreas protegidas.



Rodrigo Munzenmayer, guardaparques desde hace quince años en el Parque Karukinka en Tierra del Fuego, asegura que “es uno de los mejores trabajos en el mundo. En un lugar poco conocido y de difícil acceso, es un desafío en sí mismo estar aquí todo el año, pero lo hago feliz y tiene un sentido para la familia y generaciones futuras”. Él tiene una gran conexión y respeto por la naturaleza: “Disfruto mucho la observación de aves, que puedo hacer en cada patrullaje. Ser guardaparque significa entender cómo encajar en la naturaleza, entenderla, restaurarla y protegerla”.



En el parque, administrado por WCS Chile, ocho guardaparques y un administrador trabajan de manera permanente para proteger más de 300 mil hectáreas de bosques subantárticos, turberas (un tipo de humedales), ríos, montañas y ambientes costeros que albergan una biodiversidad única.



Melissa Carmody, directora de Áreas Protegidas de WCS Chile, explica que el rol de las y los guardaparques va más allá de proteger la biodiversidad. “Los guardaparques de Karukinka desarrollan una labor muy integral: implementan el Plan de Manejo mediante el monitoreo de especies y ecosistemas, el control de amenazas como especies exóticas invasoras, la prevención de incendios, apoyan la investigación científica, reciben y orientan a los visitantes, mantienen senderos e infraestructura. Gracias a esa labor es posible avanzar en la conservación efectiva de Karukinka y mantener el parque operativo durante todo el año”.



Esta diversidad de funciones requiere un alto nivel de compromiso. “Los guardaparques pasan largos periodos lejos de sus familias, por lo que la vocación, la pasión y el compromiso que demuestran con la conservación son realmente admirables”, agrega.



La presencia permanente de los guardaparques permite detectar amenazas como la caza ilegal, el ingreso no autorizado de personas, los perros sin supervisión y otras situaciones que pueden afectar la biodiversidad, lo que fortalece la gestión efectiva de esta área protegida. Todo este conocimiento del equipo de guardaparques de Karukinka puede ser un apoyo para quienes cumplen estas funciones en CONAF y para quienes se desempeñarán en el futuro en el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, especialmente en parques nacionales vecinos como Yendegaia, y así fortalecer una mirada coordinada para la conservación de este territorio.



“Nuestro trabajo como guardaparques es fundamental para la conservación. Estar presentes en el territorio nos permite monitorear, recopilar datos, fiscalizar y detectar oportunamente amenazas para los ecosistemas. También cumplimos un rol clave en la prevención y alerta temprana de incendios forestales y enfermedades en la fauna, especialmente en lugares alejados de los servicios de emergencia, como Karukinka”, cuenta Rodrigo Munzenmayer.



En un contexto de creciente pérdida de biodiversidad y de los efectos del cambio climático, la labor de los guardaparques adquiere una importancia cada vez mayor. Su conocimiento del territorio, experiencia en terreno y trabajo cotidiano son fundamentales para conservar uno de los paisajes mejor preservados de la Patagonia y asegurar que Karukinka continúe siendo un refugio para la biodiversidad y un laboratorio natural para la ciencia y la conservación.











