CONCEJAL JORGE RISCO PROPONE CREAR UN CONSEJO PERMANENTE PARA FORTALECER EL FESTIVAL FOLCLÓRICO EN LA PATAGONIA

Durante una entrevista concedida la mañana de este miércoles en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el concejal de Punta Arenas, Jorge Risco Navarro, abordó los desafíos que enfrenta el Festival Folclórico en la Patagonia, planteando la necesidad de establecer una política cultural de largo plazo que permita proyectar el certamen como uno de los eventos más importantes del Cono Sur.

En la conversación, el edil sostuvo que el festival debe dejar de ser una discusión que se reactive únicamente en la antesala de cada edición y avanzar hacia una planificación permanente que defina su identidad y objetivos.

"Tenemos que pensar qué queremos como festival, cómo lo vamos a desarrollar, qué vamos a potenciar. Cada vez que nos acercamos a una fecha festival estamos justamente conversando esto. ¿Quiénes son los invitados al festival? ¿Qué pasa con las entradas? Esa polémica que se suscita. Algunos les puede gustar los invitados, no les puede gustar, pero eso no te da derecho a menospreciar la calidad artística que pueden llegar a tener cada uno de ellos. Nosotros estamos acostumbrados a criticar, pero no dar soluciones. Entonces yo creo que para eso tenemos que apostar y darle relevancia a lo que queremos como festival, cuál es la política cultural que vamos a enfrentar y cómo lo vamos a acrecentar."

Risco aseguró que el desafío debe ir más allá del impacto local y regional, apuntando a consolidar el certamen dentro del circuito sudamericano de festivales.

"Que este festival no sea importante solamente para la ciudad, sino que también para la Patagonia. Y me atraería mucho más que sea importante en el Cono Sur, que marque presencia en el Cono Sur. Todavía, con la cantidad de años que llevamos desarrollándolo, no hemos podido lograr eso."

En esa línea, destacó que el interés por participar en la competencia continúa siendo alto, tanto por el prestigio del evento como por los premios que entrega.

"Tenemos un importante número de compositores que quieren venir a participar acá porque el premio también es atrayente comparado con otros festivales. Pero también tenemos que apostar al interés que tengan los grupos invitados y preguntarnos qué vamos a hacer con nuestros artistas regionales, cómo los vamos a difundir y proyectar."

Consejo permanente para el festival

Uno de los principales planteamientos realizados por el concejal fue la creación de un consejo permanente que reúna a representantes del mundo artístico y cultural para definir el desarrollo futuro del evento.

"Se lo propuse al alcalde en el Concejo del día lunes, que se hiciera un consejo permanente de festival con actores relevantes del ámbito artístico y cultural de Punta Arenas y, por qué no, también involucrar a productores y medios de comunicación para tener una visión global de lo que realmente se quiere apostar en este festival."

Según explicó, una instancia de este tipo permitiría fortalecer la identidad del certamen y proyectarlo a nivel internacional.

"Cuando hay diálogo yo creo que podemos crecer y eso es lo que estamos apuntando nosotros: a crecer y poder mantener la tradición de este festival con una identidad propia y que nos permita decir: 'Nosotros tenemos un espacio que es importante a nivel sudamericano, a nivel de Cono Sur'."

Valoración a la parrilla artística

Respecto de la programación 2026, Risco destacó el equilibrio entre artistas nacionales y regionales, valorando especialmente la presencia de agrupaciones locales.

"Yo valoro la importancia que se le da a nuestros grupos regionales. Siete de Julio se había propuesto ya hace varios años atrás, pero ahora es el momento de ellos. Se mantienen activos durante todo el año en la escena musical de Punta Arenas y era necesario y justo que estuvieran presentes en el escenario mayor de nuestra región."

Asimismo, resaltó la participación de Taller Alturas y de exponentes de la cueca.

"Silvanita y Los del Quincho demuestran que la cueca está presente más allá de habitar un territorio. Es importante el desarrollo que ha tenido y que las nuevas generaciones vayan adquiriendo este conocimiento y también el amor por la cultura propia de nuestro país."

Mayor difusión y proyección internacional

El concejal también insistió en que el festival requiere una estrategia de promoción mucho más amplia, señalando que la difusión actual sigue siendo insuficiente.

"Si tú me preguntas qué falta, sí falta difusión y falta mucho. Para eso tenemos que crear políticas culturales que sean especialmente para poder desarrollar y perdurar en el tiempo."

Además, planteó que el municipio debe establecer vínculos con instituciones culturales de Chile y Argentina para fortalecer el posicionamiento internacional del evento.

"Tenemos que hacer contactos con instituciones importantes, con el Sindicato de Músicos de Argentina, con la SCD de Chile y explicar qué es lo que queremos nosotros con respecto a este festival y cómo queremos proyectarlo. ¿Por qué no ser ambiciosos? ¿Por qué no querer tener una canción de Víctor Heredia representando en este festival? ¿Por qué no lograr que algún canal de Sudamérica quiera transmitir íntegro nuestro festival?"

Críticas al trato hacia los competidores

Durante la entrevista, Risco también cuestionó el protocolo aplicado con los artistas en competencia una vez finalizadas sus presentaciones.

"Yo hice una crítica el año pasado. ¿Qué pasaba con los participantes una vez que cantaban? Los mandaban para el hotel. Cantaste y te mandan para la casa, no puedes quedarte dentro del recinto. Yo creo que es una tremenda falta de respeto para estos artistas que vienen a competir de tan lejos. Es sumamente importante que puedan quedarse a compartir en el recinto."

Finalmente, el concejal se refirió al inicio de la venta de entradas para la edición 2026, indicando que las cifras registradas durante la primera jornada fueron inferiores a las de años anteriores.

"Ayer, según mi apreciación, creo que un 24% el primer día y un 40 y tanto por ciento en el segundo y tercer día de entradas vendidas. Yo creo que es bajo comparado con años anteriores, donde las entradas se acababan el primer día. Pero hay que estar atentos a los artistas que vienen, que son de primera calidad."



