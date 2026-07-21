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21 de julio de 2026

SERVICIO DE SALUD GARANTIZA CONTINUIDAD DE PROYECTO RÍO SECO

El Servicio de Salud Magallanes informa a la comunidad sobre el estado del proyecto de reposición del CECOSF Río Seco y las acciones realizadas frente a cambios normativos que afectan el proceso de licitación de obras civiles.

cecosfrioseco

​En reunión sostenida con directivos de CORMUPA, representantes de la sociedad civil y Consejo de Desarrollo del CECOSF Río Seco, directivos y equipos técnicos del Servicio de Salud, explicaron en detalle la situación actual del proyecto y las medidas adoptadas para dar continuidad al proceso de inversión pública.

La reposición del CECOSF Río Seco fue licitada inicialmente mediante ID 1180730-20-LR26, utilizando las bases tipo del Ministerio de Salud (MINSAL), encontrándose en etapa de evaluación de ofertas técnico-administrativas. No obstante, durante la primera semana de julio, la Subsecretaría de Redes Asistenciales, comunicó que las bases tipo del MINSAL para llamados a ejecución de obras civiles han dejado de estar vigentes, debido a modificaciones normativas introducidas en la Ley de Compras.

Ante esta situación —que responde a factores exógenos al Servicio— los equipos técnicos locales iniciaron de inmediato la elaboración de nuevas bases de licitación, con el objetivo de adecuar el proceso al marco legal vigente. Estas nuevas bases serán ingresadas a Contraloría para su toma de razón a la mayor brevedad posible; con dicha toma de razón se dará curso a un nuevo proceso de licitación.

Consignar que el Servicio de Salud Magallanes, lamenta sinceramente esta situación que involucra retrasar en al menos tres meses, el dotar a la comunidad de Río Seco de un nuevo establecimiento de salud, enfatizando que la demora obedece a cambios normativos, por lo que todas las acciones emprendidas buscan resguardar la legalidad, transparencia y correcta ejecución del proyecto. Se espera que los plazos del nuevo proceso sean lo más acotado posibles, permitiendo avanzar a la brevedad en la etapa administrativa y licitatoria.

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FENPRUSS MAGALLANES ENTREGA CARTA AL DIRECTOR (S) DEL SERVICIO DE SALUD Y LLAMA A FORTALECER LA SALUD PÚBLICA

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