MAGALLANES ESTUVO PRESENTE EN ENCUENTRO NACIONAL DE REDES ASISTENCIALES 2026

Una delegación del Servicio de Salud Magallanes, encabezada por la directora Verónica Yáñez, participó junto a directivos y equipos de hospitales de todo el país, pertenecientes a los 29 Servicios de Salud, del Encuentro Nacional de Redes Asistenciales 2026, instancia liderada por el subsecretario de Redes Asistenciales, Dr. Julio Montt, para compartir experiencias, fortalecer el trabajo colaborativo y abordar los principales desafíos del sistema público de salud.



Durante la jornada se presentaron experiencias exitosas de gestión hospitalaria y se analizaron oportunidades para avanzar en eficiencia, prioridades y fortalecimiento de la atención en la red asistencial.



El encuentro permitió además proyectar una hoja de ruta para los próximos años, con foco en una gestión más eficiente, el uso estratégico de los recursos y una mejor respuesta a las necesidades de los millones de personas que se atienden en la red pública de salud a lo largo de Chile.

