ENPROTOUR 2026 REUNIRÁ A HOTELES, PROVEEDORES Y ACTORES DEL TURISMO EN UNA NUEVA EDICIÓN EN MAGALLANES

En una nueva edición de Patagonia On Tour, Daniela Rodríguez y Sara Adema conversaron con Mauricio Kusanovic, vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine, HYST, sobre la próxima realización de EnProTour 2026, uno de los eventos más relevantes del calendario turístico regional.

Durante el programa, Sara Adema explicó que EnProTour significa Encuentro de Proveedores del Turismo y que se ha consolidado como “la gran fiesta del turismo de Magallanes”. La actividad contempla dos etapas: una rueda de negocios entre hoteles y proveedores, que se desarrollará en el Hotel Cabo de Hornos, y un showroom en Casino Dreams, instancia abierta para conocer productos, servicios e innovaciones vinculadas a la industria turística.

El evento, que se realiza desde 2019 y este año alcanza su séptima versión, contará con la participación de 33 proveedores y 30 hoteles. Según detalló Mauricio Kusanovic, se proyectan más de 500 reuniones formales entre compradores y proveedores, además de los contactos informales que se generan durante la jornada y que muchas veces derivan en futuras negociaciones.

Una de las novedades de esta edición será el Pasaporte Gastronómico, dirigido especialmente a chefs y equipos gastronómicos de hoteles y restaurantes. La iniciativa busca dinamizar el recorrido por los stands, incentivar la degustación de productos regionales y entregar premios asociados al turismo y a la oferta de proveedores participantes.

Kusanovic destacó que una de las principales fortalezas de EnProTour es que reúne a personas con poder de decisión dentro de la hotelería, como dueños, gerentes, jefaturas de adquisición y equipos gastronómicos. Esto permite que las conversaciones no sean solo de difusión, sino también de negocio real, compra, cotización y generación de redes estratégicas.

El evento también amplía su formato este año con un día adicional, permitiendo que más empresarios, restaurantes, hoteles, hostales, residenciales y actores vinculados al turismo puedan conocer proveedores, servicios, tecnología, energía, gastronomía e innovación. Además, el showroom utilizará los tres salones de Casino Dreams, respondiendo al crecimiento de la convocatoria.

Durante la entrevista, también se abordaron las proyecciones futuras de EnProTour, incluyendo la posibilidad de desarrollar nuevas versiones temáticas, formatos digitales o encuentros asociados a áreas específicas como tecnología y energía. Kusanovic además planteó el desafío de transformar a Magallanes en un polo de turismo MICE, con infraestructura adecuada para congresos, reuniones y eventos durante todo el año.



