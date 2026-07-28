CONECTIVIDAD EN EL FIN DEL MUNDO: CÓMO LA PATAGONIA CHILENA-ARGENTINA VIVE EL ENTRETENIMIENTO DIGITAL

La Patagonia austral es un ejemplo de convivencia con las distancias. En ciudades como Punta Arenas, Puerto Natales, Río Gallegos y Ushuaia, el invierno es capaz de extender las horas de oscuridad, de condicionar la vida cotidiana y de hacer que los desplazamientos no siempre sean sencillos. Es en este escenario donde la conectividad digital deja de ser una comodidad para identificarse como una herramienta cotidiana que acerca personas, a la par que amplía las opciones de entretenimiento.



Los datos más recientes reflejan esa transformación. En Chile, el informe sectorial de SUBTEL en el cierre de 2025 señala que el 68,8% de los hogares dispone de Internet fijo.



También existen 4,8 millones de accesos fijos, con un 84% que corresponde a fibra óptica. Los accesos móviles 3G y 4G alcanzan los 22,7 millones, mientras que las conexiones 5G suman 9,7 millones.



Del otro lado de la frontera, ENACOM informó que durante 2025, el 82% de los hogares argentinos contó con Internet fija y que los accesos satelitales aumentaron desde 3.000 en 2023 hasta más de 217.000 en el segundo trimestre de 2025. Esta expansión es relevante tratándose de zonas alejadas.



La región unida por la geografía y las pantallas



A pesar de que la frontera separa administraciones nacionales, la vida cotidiana de las comunidades patagónicas mantiene relación con ambos países. Las familias, el turismo, el comercio y la circulación de trabajadores hacen que el intercambio cultural sea constante. Y el entorno digital no es una excepción.



Magallanes es una de las 16 regiones de Chile y, según las estimaciones del INE, contaba con 184.216 habitantes para 2025, distribuidos entre 90.473 mujeres y 93.743 hombres. La región representa apenas el 0,91% de la población chilena, lo que ilustra la baja densidad característica del extremo austral.



En la Patagonia argentina también predominan los territorios extensos y poco poblados. Según el Censo de 2022 del INDEC, Río Negro reúne 750.768 habitantes, Neuquén 710.814, Chubut 592.621, Santa Cruz 337.226 y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 190.641.



En un territorio donde las distancias se miden en cientos de kilómetros, las plataformas digitales cumplen una función que supera el entretenimiento: ayudan a estrechar vínculos sociales que de otro modo serían difíciles de sostener.



Formas de ocio digital predominan en la Patagonia



Las preferencias cambian entre generaciones, pero prevalecen tendencias comunes que se repiten a ambos lados de la cordillera. Entre las actividades más habituales, se mencionan:



•Plataformas de streaming para películas, series y documentales;

•Redes sociales utilizadas para mantener contacto con familiares y amistades dispersas;

•Videojuegos para móviles y consolas, especialmente durante los meses más fríos;

•Comunidades de videojuegos cooperativos y multijugador;

•Plataformas de ajedrez, juegos de mesa y estrategia en línea.



Todas ellas comparten un rasgo: permiten compartir experiencias sin importar la distancia física. En localidades donde el clima puede limitar las actividades al aire libre durante semanas, estas herramientas funcionan como espacios de encuentro cotidianos. Más que sustituir la vida comunitaria, suelen complementarla, con nuevas formas de conversación, aprendizaje y recreación entre personas que viven en distintos puntos de la Patagonia.



Juegos de estrategia y comunidades digitales durante el invierno austral



Los largos inviernos patagónicos han favorecido el crecimiento de comunidades digitales que combinan entretenimiento e interacción social. Los juegos de cartas, el ajedrez en línea y las plataformas de estrategia constituyen ejemplos de espacios donde el componente principal es compartir una actividad con otras personas, independientemente de la ubicación geográfica.



En este escenario, plataformas como Ignition Poker en Chile encuentran una audiencia interesada dentro de comunidades geográficamente aisladas. Pero no como un fenómeno asociado al consumo masivo, sino como una alternativa para participar en partidas de cartas que requieren habilidad y formar parte de comunidades internacionales sin necesidad de residir cerca de grandes centros urbanos. Su presencia convive con plataformas de ajedrez, juegos de mesa digitales y otros espacios colaborativos que reúnen a usuarios de intereses similares.



Desde una perspectiva sociológica, estas plataformas representan una extensión del espacio comunitario. Del mismo modo que décadas atrás los clubes sociales o las bibliotecas cumplían una función de encuentro, hoy muchos habitantes encuentran en estos entornos digitales una manera de compartir aficiones y mantener una rutina recreativa. Esto ocurre durante los meses en que el clima reduce las oportunidades de interacción presencial.



Conectividad que también fortalece la comunidad



La mejora de la infraestructura digital cambia la forma en que se vive el extremo austral. Algunos efectos son muy visibles:



•Mayor facilidad para mantener contacto entre localidades separadas por largas distancias;

•Acceso a actividades culturales y recreativas durante todo el año;

•Participación en comunidades internacionales sin abandonar la identidad local;

•Posibilidad de compartir experiencias entre habitantes de Chile y Argentina con intereses comunes.



No resulta extraño escuchar a vecinos de Punta Arenas o Puerto Natales comentando que una videollamada con familiares, una serie compartida o una partida en línea forman parte de la rutina invernal.



Así como pasa con una reunión presencial cuando el tiempo lo permite. La conectividad, en definitiva, ha ampliado las formas de vivir la comunidad sin reemplazar las relaciones tradicionales que caracterizan a la Patagonia.



Conclusión



Hablar de conectividad en la Patagonia ya no significa hablar de infraestructura tecnológica. También implica comprender cómo Internet contribuye a reducir el impacto del aislamiento geográfico, fortalece los vínculos entre comunidades chilenas y argentinas y ofrece espacios de encuentro durante los largos inviernos australes.



Los avances registrados por SUBTEL y ENACOM muestran que la región incorpora nuevas formas de acceso a la red, mientras que las cifras demográficas del INE y del INDEC recuerdan que se trata de uno de los territorios menos poblados de Sudamérica.



Precisamente por ello, el entretenimiento digital ha adquirido un papel que trasciende el ocio: se transforma en una herramienta para mantener la vida social, compartir intereses comunes y reforzar una identidad patagónica. Más allá de las fronteras nacionales, la zona sigue encontrando en la tecnología una forma de permanecer conectada.

