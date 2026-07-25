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25 de julio de 2026

SLEP MAGALLANES ABRE INSCRIPCIÓN DE CANDIDATURAS PARA RENOVAR EL CONSEJO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 8 de agosto y las elecciones se realizarán los días 7 y 8 de octubre en establecimientos educacionales públicos de la región.

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El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes inició el proceso para renovar el Consejo Local de Educación Pública (CLEP), organismo que representa a las comunidades educativas ante la dirección ejecutiva del servicio. Las candidaturas estarán abiertas hasta el 8 de agosto para integrantes de los consejos escolares de establecimientos públicos de la región interesados en formar parte de este órgano por un período de tres años.

La elección se realizará los días 7 y 8 de octubre en escuelas, liceos y jardines infantiles administrados por el SLEP Magallanes. En la votación podrán participar estudiantes, apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, directores y equipos técnico-pedagógicos, además de representantes de jardines infantiles y escuelas rurales, quienes elegirán a los integrantes correspondientes a cada estamento.

El Consejo Local de Educación Pública tiene entre sus funciones representar los intereses de las comunidades educativas, emitir opiniones sobre materias relacionadas con la calidad del servicio educativo y proponer modificaciones a los planes estratégicos locales. En su primera elección, realizada en 2024, participaron más de 10 mil personas de la comunidad educativa regional.

La encargada de la Unidad de Gestión Territorial del SLEP Magallanes, Susana Troncoso, destacó que la conformación del Consejo Local fortalece la participación democrática en la educación pública. Asimismo, recordó que cada elector podrá votar únicamente por candidatos de su propio estamento y que el proceso requerirá un quórum mínimo del 30% del padrón para que la elección sea válida.



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