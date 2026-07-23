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23 de julio de 2026

PUERTO WILLIAMS: ONCE CON PERSONAS MAYORES MARCA INICIO DE REUNIONES DEL DELEGADO RODOLFO MONCADA CON ORGANIZACIONES SOCIALES

La primera jornada de trabajo se realizó junto al Club del Adulto Mayor "Rosa Yagán", donde se abordaron inquietudes, proyectos y apoyos para este sector, dando inicio a una agenda de diálogo permanente con la comunidad organizada.

organizacionessocialesptowilliams
Con el propósito de escuchar y responder de forma directa las necesidades de las comunidades locales, el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, dio inicio a una serie de reuniones con organizaciones sociales de Puerto Williams. 

En primera instancia, la máxima autoridad provincial sostuvo una reunión con integrantes del Club del Adulto Mayor "Rosa Yagán", con quienes compartió una once en la propia sede del organismo, donde se plantearon inquietudes, propuestas y experiencias de quienes son parte de la tercera edad en el fin del mundo. 

"Para nosotros, que representamos al Gobierno del Presidente José Antonio Kast, es fundamental estar presentes en el territorio y generar espacios de conversación directa con la comunidad, especialmente con nuestras personas mayores, cuyo conocimiento, experiencia y necesidades son esenciales para construir políticas públicas más cercanas y pertinentes", comentó el delegado Moncada. 

Entre los diálogos sostenidos, tanto los miembros de la organización como representantes de la Delegación encabezados por dicha autoridad gubernamental, abordaron iniciativas como apoyos mediante subsidio aéreo frente a actividades que planifiquen en Punta Arenas, convocatorias a fondos medioambientales, ayudas sociales, proyectos dirigidos a este sector etario, entre otras. 

El delegado Moncada adelantó que continuará con este tipo de reuniones con diferentes organizaciones sociales, ya sea en el ámbito vecinal, familiar, cultural, deportivo o de salud. "Cada organización tiene una mirada y necesidades que debemos conocer para orientar de mejor manera nuestro trabajo. Queremos seguir fortaleciendo estos encuentros, porque estamos convencidos de que escuchar a las personas es la mejor forma de construir soluciones y avanzar en iniciativas que beneficien a la provincia", complementó.


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