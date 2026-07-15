AUTORIDADES REFUERZAN DIFUSIÓN Y LLAMAN A RESPETAR LA NORMATIVA ANTE INICIO DE LA TEMPORADA DE CENTOLLA EN PUERTO WILLIAMS

A primeras horas de una fría mañana en Puerto Williams, personal de la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena y Sernapesca, concurrió al Terminal Pesquero de la ciudad, con el fin de difundir información relevante previo al inicio de la temporada de extracción de centolla en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

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Encabezados por el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, los funcionarios hicieron entrega de folletería con respecto a las principales medidas de administración de dicho recurso pesquero, cuya temporada extractiva comenzará este miércoles 15 de julio y finalizará el próximo 15 de diciembre.

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La máxima autoridad provincial destacó la importancia del inicio de la temporada de extracción de centolla para la provincia, tanto por su impacto económico como por la generación de empleo. "Son muchas las familias de Puerto Williams que viven, ya sea de forma directa de la extracción de centolla, de la pesca o de rubros asociados. Son muchas las personas de la provincia que trabajan en este sector, por lo que nos interesa que se siga potenciando, que sigan trabajando y que continúen aportando con este producto tan demandado a nivel nacional e internacional", señaló.

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De igual manera, hizo un llamado a respetar la normativa vigente y a priorizar la seguridad durante las faenas, con el objetivo de resguardar tanto la sustentabilidad del recurso como la integridad de los pescadores.

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Por su parte, el jefe de la oficina provincial de Sernapesca en Puerto Williams, Diego Illanes, destacó el trabajo de difusión y fiscalización previo al inicio de la temporada, además de la relevancia que tiene la pesquería para la economía local. "En la provincia tenemos entre 22 y 23 lanchas locales inscritas para la extracción de centolla y, durante la temporada, llegan aproximadamente entre 150 y 180 embarcaciones, principalmente desde Punta Arenas y también desde Puerto Natales. Esto se traduce en alrededor de 500 a 600 personas trabajando directamente en la extracción, además de los servicios asociados, por lo que el sector pesquero artesanal es un actor relevante dentro de la economía local", explicó.

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Illanes agregó que Sernapesca desarrollará labores de fiscalización durante toda la temporada en coordinación con la Armada de Chile y Carabineros, con el objetivo de velar por el cumplimiento de la Ley General de Pesca y Acuicultura y de las medidas de administración que regulan la extracción del recurso.

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Respecto de las zonas de operación, indicó que la extracción se desarrolla en distintos sectores de la provincia, tanto en fiordos y canales como en bahías más expuestas, donde las tripulaciones instalan sus trampas de acuerdo con la presencia del recurso. Asimismo, señaló que, si bien en Puerto Williams los desembarques han disminuido en los últimos años, a nivel regional la actividad se ha mantenido estable, con más de 2.500 toneladas de centolla desembarcadas anualmente.

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En cuanto a la conservación del recurso, el representante de Sernapesca recordó que "solo está permitida la captura de ejemplares machos que superen los 12 centímetros de longitud cefalotorácica, está prohibida la captura de hembras y el uso de buceo para su extracción". Agregó que el cumplimiento de estas medidas de administración es clave para garantizar la sustentabilidad de la pesquería y asegurar su permanencia en el tiempo.

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Asimismo, Illanes recordó que el cumplimiento de la normativa es fundamental para asegurar la sustentabilidad del recurso. "Sólo está permitida la captura de ejemplares machos que superen los 12 centímetros de longitud cefalotorácica, está prohibida la captura de hembras y el uso de buceo para su extracción. Mientras estas medidas se respeten, podemos esperar que este recurso permanezca en el tiempo en condiciones adecuadas para su conservación", enfatizó.

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En medio de la faena de desembarque de centollón –cuya extracción está permitida entre febrero y noviembre-, el patrón de la lancha "Promesa", Rony Olivares, valoró el inicio de una nueva temporada de centolla y manifestó su confianza en que las próximas faenas sean positivas para los pescadores de la provincia. "Siempre tenemos la esperanza de que sea una buena temporada, aunque hay que ver cómo se va desarrollando en los próximos meses. También esperamos que el clima acompañe y, cuando las condiciones no son favorables, lo principal es cuidarse y salir solo cuando se pueda trabajar con seguridad", manifestó.

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Por último, destacó la presencia de las autoridades en la actividad informativa, indicando que "la difusión sirve para recordar la legislación que, de repente, uno pasa por alto. Es bueno que las autoridades se hagan presentes para entregar esta información a los pescadores".