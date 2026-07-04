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4 de julio de 2026

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA EN PUERTO WILLIAMS RETRATA EL VÍNCULO ENTRE LOS PERROS Y SUS FAMILIAS EN ISLA NAVARINO

​La muestra "Cuenta Conmigo" permanecerá abierta hasta fines de agosto en el Centro Subantártico Cabo de Hornos e invita a reflexionar sobre la relación entre las personas y los perros en la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos Yagan-Usi.

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El Centro Subantártico Cabo de Hornos, en Puerto Williams, inauguró la exposición fotográfica "Cuenta Conmigo", una muestra que retrata el vínculo entre los perros y las familias de isla Navarino. La iniciativa permanecerá abierta al público durante los próximos dos meses y forma parte del proyecto científico "Perros asilvestrados: Mapeo cognitivo y ecología", liderado por la investigadora asociada al Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC) y académica de la Universidad de Magallanes, Dra. Elke Schüttler.

La exposición reúne imágenes captadas por el fotógrafo Gonzalo Arriagada, quien trabajó durante un año junto a familias de Puerto Williams para documentar las distintas formas en que los perros se integran a la vida cotidiana. La muestra refleja los diversos roles que desempeñan como animales de compañía, de trabajo y de apoyo terapéutico, además de destacar sus características, comportamientos y la relación que mantienen con las personas.

Junto con mostrar esa convivencia, la exposición también busca generar reflexión sobre las consecuencias que pueden producir los perros cuando permanecen sin supervisión o pierden su vínculo con la comunidad. La Dra. Elke Schüttler explicó que, pese al proceso de domesticación, los perros mantienen conductas propias de carnívoros y, cuando deambulan libremente en ambientes naturales, pueden generar conflictos con la ganadería, afectar a la fauna silvestre o representar riesgos para las personas y para ellos mismos.

La muestra "Cuenta Conmigo" puede visitarse de lunes a viernes en el Centro Subantártico Cabo de Hornos, ubicado en O'Higgins 310, en Puerto Williams. La exposición estará abierta a la comunidad hasta fines de agosto.


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