COMITÉ DE DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL IMPULSA INICIATIVAS PARA FORTALECER LOS SECTORES ESTRATÉGICOS DE MAGALLANES

A la fecha, ha asignado el 98% de los recursos disponibles a través de los subcomités de Fomento Productivo e Innovación y Emprendimiento, como resultado del trabajo y la participación activa de sus consejeros en la evaluación y seguimiento de los proyectos.



La diversificación productiva de Magallanes continúa avanzando de la mano del Comité de Desarrollo Productivo Regional (CDPR), instancia de gobernanza público-privada que ha impulsado una cartera de iniciativas destinadas a fortalecer sectores estratégicos para el desarrollo económico de la región.

Con recursos asignados por $1.087 millones de pesos, el Comité ha priorizado instrumentos que responden a los desafíos y oportunidades identificados por los propios actores regionales. Su estrategia considera como ejes productivos el desarrollo de los sectores de alimentos, turismo, energía y Antártica, mientras que la logística y la construcción se abordan como ejes transversales y habilitantes, fundamentales para fortalecer la competitividad regional y hacer posible el crecimiento de estas áreas estratégicas.

“El Comité de Desarrollo Productivo Regional que estamos liderando en Magallanes, a través del Gobierno Regional, Corfo y el área de Economía, está plenamente alineado con nuestra Estrategia Regional de Desarrollo. Para nosotros, el fomento productivo es un eje fundamental, especialmente en sectores que tienen un importante potencial de crecimiento para la región, como el turismo, la pesca y salmonicultura, la energía y las tecnologías de la información. A esto se suman iniciativas que ya estamos impulsando, como los programas Transforma Hidrógeno, Transforma Antártica y el PTI de Logística, entre otros proyectos que seguiremos desarrollando desde este espacio”, destacó el Gobernador Regional y Presidente del CDPR, Jorge Flies A.

Uno de los ejes estratégicos impulsados por el Comité ha sido el fortalecimiento del sector logístico, considerando la posición geográfica privilegiada de Magallanes y su potencial para consolidarse como un hub logístico del Cono Sur, articulando el comercio marítimo, la actividad antártica, la industria energética y los mercados internacionales.

En esa línea, se aprobó el Programa Territorial Integrado (PTI) Logístico, iniciativa que durante los próximos tres años construirá una hoja de ruta para mejorar la competitividad logística regional, fortaleciendo la coordinación entre el sector público y privado, identificando brechas en infraestructura, conectividad, transporte y operación portuaria, y preparando a la región para enfrentar los desafíos de las nuevas cadenas productivas.

A ello se suma el Magallanes Logistics Summit 2026, encuentro internacional que reunirá en la región a especialistas nacionales e internacionales para abordar innovación, multimodalidad y nuevas tecnologías aplicadas al desarrollo logístico.

Otro de los sectores priorizados por el Comité corresponde a la construcción, actividad con un importante potencial de crecimiento para la región. En este ámbito destaca la aprobación del Programa de Formación en metodología BIM (Building Information Modeling), iniciativa que permitirá capacitar a profesionales y técnicos regionales, fortaleciendo las competencias necesarias para mejorar la productividad, eficiencia y calidad de los proyectos de infraestructura y edificación.

El fortalecimiento del capital humano constituye uno de los pilares del trabajo del Comité, entendiendo que el desarrollo productivo requiere profesionales preparados para enfrentar los desafíos de una economía cada vez más innovadora y competitiva.

"Como Corfo, creemos que el desarrollo productivo se construye articulando capacidades y generando oportunidades desde la Región. A través del Comité de Desarrollo Productivo Regional estamos impulsando iniciativas que fortalecen el emprendimiento, la innovación y el capital humano, al mismo tiempo que consolidan sectores estratégicos como alimentos, turismo, energía y Antártica. Nuestro desafío es seguir creando las condiciones para que Magallanes diversifique su economía, incorpore mayor valor agregado y genere nuevas oportunidades de desarrollo para las personas y las empresas de la región.", señaló el director regional de Corfo, Javier Romero V.

El apoyo al emprendimiento también ha sido una prioridad. Durante este período se han impulsado iniciativas que permiten fortalecer empresas con potencial de crecimiento y acompañar nuevos proyectos innovadores, mediante instrumentos como Semilla Inicia, apoyando emprendimientos que incorporan innovación, identidad territorial y valor agregado en áreas tan diversas como alimentos, economía digital y turismo.

Asimismo, el Comité ha impulsado iniciativas que favorecen la articulación entre empresas, instituciones públicas y academia, promoviendo un ecosistema de innovación capaz de generar nuevas oportunidades para la región, avanzar en la incorporación de conocimiento y potenciar herramientas como la Ley de I+D para fortalecer la competitividad del sector productivo.

El turismo constituye otro de los ejes permanentes del Comité de Desarrollo Productivo Regional. En esta línea, destacan iniciativas como el Programa Territorial Integrado Tierra del Fuego y Cabo de Hornos, que actualmente desarrolla una hoja de ruta para potenciar el turismo como motor económico del territorio, y la continuidad del proyecto Red Asociativa HYST, orientado a consolidar a Torres del Paine como un destino de invierno de nivel internacional mediante la diversificación de su oferta turística y el fortalecimiento de la colaboración entre empresas.

Estas iniciativas buscan generar una oferta turística más competitiva, sostenible y desestacionalizada, fortaleciendo uno de los sectores económicos más relevantes para Magallanes.

El Comité de Desarrollo Productivo Regional es una instancia de gobernanza descentralizada integrada por representantes del sector público, privado y académico, que tiene como misión definir desde la región las prioridades de inversión en fomento productivo e innovación.

Para Rodolfo Cárdenas, presidente del Subcomité de Fomento Productivo del Comité de Desarrollo Productivo Regional, esta alianza estratégica entre Corfo, Sercotec y el Gobierno Regional representa una forma concreta de descentralizar el fomento productivo y fortalecer el desarrollo desde los territorios. “Es un trabajo que está dando frutos, tanto por la inversión que se está materializando como por la proyección que estamos generando a través de iniciativas como los PTI de Tierra del Fuego y Navarino, donde la colaboración con los actores locales permite definir ejes estratégicos para seguir potenciando y consolidando el desarrollo del sur de Magallanes. A esto se suma el apoyo directo a proyectos de innovación, desarrollo y fortalecimiento productivo en Tierra del Fuego, Puerto Natales y Punta Arenas, promoviendo además la incorporación de nuevos actores, especialmente en turismo, agro y turismo de intereses especiales”.

Las iniciativas aprobadas por el Comité reflejan una estrategia que busca responder a las necesidades reales de la región, fortaleciendo sectores con alto potencial de crecimiento, generando mejores condiciones para emprender, desarrollar talento regional y construir una economía más diversificada y resiliente.