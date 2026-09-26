FUNDACIÓN ARS AUSTRALIS SE PRESENTA EN MAGALLANES CON PROYECTOS LIGADOS A LA MÚSICA, DANZA Y ARTES VISUALES

Una nueva organización cultural se presentó en Magallanes. Se trata de Fundación Cultural Ars Australis, entidad sin fines de lucro creada y presidida por Víctor Escudero Iglesias, tenor lírico y exintegrante del Teatro Municipal de Santiago, quien reside en la región desde 2021.

La fundación contempla el desarrollo de proyectos vinculados a la ópera, música sinfónica y coral, música de cámara, musicales, ballet, danza y artes visuales. Entre sus objetivos también se encuentra la formación de nuevos públicos, con actividades dirigidas a niños, jóvenes, familias y personas que tienen un acceso menos frecuente a este tipo de experiencias por razones geográficas, sociales o económicas.

Desde su llegada a Magallanes, Escudero ha participado en conciertos públicos y privados y ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Magallanes. La casa de estudios también acompañó su trabajo desde su primer concierto como solista en la región, realizado en 2022.

La iniciativa busca además establecer vínculos con instituciones, empresas y organizaciones relacionadas con la cultura y la formación musical. Entre los actores regionales que ya han respaldado el proyecto se encuentran Gasco Magallanes, Pianos para Chile y FOJI Magallanes.

El lanzamiento oficial de Fundación Ars Australis se realizará este lunes 28 de septiembre en el Palacio Sara Braun del Club de la Unión. La actividad reunirá a representantes del ámbito cultural, público y empresarial de la región y marcará el inicio de los primeros proyectos de la organización.

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