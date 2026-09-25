DIPUTADO HANS MAROWSKI LLAMA A FORTALECER INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y CAPACIDADES DE DEFENSA EN MAGALLANES

El diputado y vicepresidente del Partido Nacional Libertario, Hans Marowski Cuevas, abordó esta mañana en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones los principales temas relacionados con la defensa, soberanía, desarrollo de zonas extremas y proyección antártica de Magallanes, en el marco de la presencia en la región de las comisiones de Defensa Nacional y de Zonas Extremas de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Marowski destacó la realización de sesiones especiales en Magallanes y valoró que el Congreso haya trasladado parte de su actividad hacia el extremo sur del país, planteando que la región requiere una mirada de largo plazo debido a su importancia estratégica.

“Hace bastante tiempo que el país pusiera sus ojos en la región de Magallanes y Antártica Chilena, en el extremo sur del país, desde donde se proyecta la tricontinentalidad de nuestro país en mira a la Antártica”, señaló.

El parlamentario sostuvo que las decisiones relacionadas con la adquisición y mantenimiento de capacidades militares deben entenderse como parte de una planificación estratégica de largo plazo y no exclusivamente como una respuesta a situaciones coyunturales.

En ese contexto, se refirió a los procesos de modernización de distintos sistemas y equipamientos de las Fuerzas Armadas, incluyendo los aviones F-5, los tanques Leopard 1 y otras capacidades que han sido mencionadas dentro de la planificación de defensa.

“En la política nacional de defensa, en lo que mantenimiento y adquisición de nuevas capacidades no tiene que ver con la contingencia, tiene que ver con un plan a largo plazo que se viene desarrollando permanentemente”, afirmó.

Durante la entrevista también puso énfasis en la necesidad de fortalecer la presencia estatal en localidades y territorios extremos, señalando que la soberanía no se limita a la presencia militar, sino que también requiere condiciones que permitan desarrollar una vida cotidiana estable para quienes habitan estas zonas.

En esa línea, mencionó las dificultades de conectividad y acceso a servicios básicos que enfrentan algunas localidades de la región, haciendo referencia a Puerto Edén, Puerto Williams, Puerto Toro y sectores de Tierra del Fuego.

“La soberanía es el poder político supremo que reside en el soberano y el soberano es el pueblo, es la gente, es la gente quien ejerce la soberanía”, expresó.

El diputado también recordó su vínculo personal con Tierra del Fuego y su conocimiento de la región, señalando que estas experiencias le han permitido observar directamente algunas de las dificultades que enfrentan las comunidades aisladas.

Entre los ejemplos mencionados estuvo la necesidad de contar con mecanismos de traslado y atención para personas accidentadas o enfermas, además de servicios que permitan responder a situaciones que ocurren en sectores alejados de los principales centros urbanos.



Desarrollo antártico y proyección internacional



Otro de los ejes abordados durante la conversación fue el papel que puede desempeñar Magallanes como plataforma de conexión y proyección hacia la Antártica.

Marowski sostuvo que existe una oportunidad para fortalecer el desarrollo regional asociado a la actividad antártica, tanto desde el ámbito de la defensa como desde el turismo, la ciencia y la infraestructura.

“Tenemos la oportunidad, con el Plan Nacional Antártico y con el plan soberanía que ayer presentó el ministro de Defensa, de poder generar este polo de desarrollo para que nos permita proyectar a Chile y al mundo desde Chile hacia la Antártica chilena”, indicó.

El parlamentario también hizo referencia al crecimiento del turismo antártico desde Ushuaia y planteó que Chile debe analizar mecanismos para incrementar su participación en este ámbito.

Asimismo, relacionó la proyección antártica con la necesidad de contar con infraestructura adecuada, incluyendo instalaciones portuarias y capacidades que permitan apoyar las operaciones hacia el continente blanco.



Modernización de capacidades de defensa



Respecto de la eventual renovación de aeronaves de combate, Marowski señaló que existen distintas alternativas que deben ser evaluadas de acuerdo con las necesidades operacionales del país, el presupuesto disponible y las condiciones específicas de cada zona.

Mencionó que se han planteado públicamente distintas posibilidades, entre ellas aeronaves de cuarta y quinta generación, pero remarcó que la definición requiere estudios técnicos y estratégicos.

“Eso tendrá que obedecer a un estudio profundo de las necesidades que tenemos de acuerdo a las propias amenazas y a los desafíos futuros, a nuestra doctrina y a la forma que tenemos de interoperar de forma conjunta entre Fuerzas Armadas y combinado con otros países”, explicó.

También destacó la particularidad de las condiciones geográficas y meteorológicas de Magallanes, factores que, a su juicio, deben ser considerados dentro de cualquier evaluación relacionada con las capacidades destinadas al extremo sur.

Junto con ello, planteó la importancia de recuperar capacidades y presencia territorial de unidades militares en distintas ciudades de la región.

“Una cuestión de soberanía. Unidades territoriales desplegadas a lo largo del país, que el Regimiento Lanceros de Puerto Natales, que el Regimiento Caupolicán de Porvenir, que la Brigada Coracera, que el Regimiento Pudeto recuperen sus capacidades, que estén presentes, que vuelvan a recuperar el cariño de la gente”, sostuvo.



Relación con Argentina y situación del decreto



La conversación también abordó las recientes tensiones diplomáticas entre Chile y Argentina y las declaraciones que generaron preocupación en torno al extremo sur.

Marowski señaló que, a su juicio, parte de las medidas adoptadas por Chile corresponden a una planificación estratégica que trasciende la contingencia, aunque valoró que las comisiones parlamentarias hayan sesionado en Magallanes.

Respecto del impasse bilateral, indicó que se encuentra a la espera de nuevos antecedentes desde Argentina.

“Yo creo que ese impasse ya debería estar dado por solucionado. Lo que estamos esperando aún es la derogación del decreto, es la nueva política de defensa del Gobierno argentino, del presidente Milei, que no ha sido publicada”, manifestó.

Agregó que, desde su perspectiva, ya se han producido intercambios diplomáticos y pronunciamientos de distintas autoridades, por lo que ahora correspondería esperar la publicación de la nueva política de defensa argentina.



Intercambio comercial con las Islas Malvinas



Otro de los asuntos tratados fue la posibilidad de fortalecer los vínculos comerciales entre Magallanes y las Islas Malvinas.

El diputado sostuvo que se trata de un asunto que debe abordarse con prudencia, considerando que las relaciones internacionales corresponden al ámbito presidencial, pero al mismo tiempo planteó la importancia de resguardar las posibilidades laborales y comerciales de los habitantes de la región.

“Nosotros sin duda, tenemos que tener la capacidad de ver eso con prudencia, porque las relaciones internacionales se deben manejar con prudencia, no porque seamos timoratos, sino porque se deben manejar con prudencia y porque le corresponden al Presidente dirigirlas”, expresó.

En esa línea, agregó que dicha consideración no debería impedir que ciudadanos de Magallanes puedan desarrollar actividades laborales o comerciales vinculadas con las islas.



Cooperación internacional y soberanía



Finalmente, Marowski se refirió a la cooperación internacional en materia de seguridad y defensa, incluyendo iniciativas impulsadas por Estados Unidos en el combate contra el crimen organizado transnacional.

El parlamentario señaló que su bancada solicitará información al Gobierno para conocer los alcances de los acuerdos y sus implicancias en materia de soberanía y cooperación militar y policial.

“Nuestra premisa siempre va a ser, estamos dispuestos a la cooperación, es necesaria la cooperación internacional, pero Chile decide sobre Chile. Punto. Somos soberanos y ejercemos esa soberanía, cooperamos, pero no aceptamos intromisiones”, afirmó.

En términos generales, el diputado planteó que la discusión sobre Magallanes debe incorporar simultáneamente aspectos de defensa, conectividad, desarrollo económico, presencia estatal y proyección antártica, señalando que la actividad parlamentaria desarrollada esta jornada constituye una instancia para avanzar en una mirada de largo plazo para el extremo sur.

“Creo que fueron muy provechosas y creo que no deberíamos perder el embrión y seguir empujando el carrito porque Magallanes para el futuro y Antártica es muy importante para el desarrollo de nuestro país, conectividad, defensa y Antártica”, concluyó.

El diputado Hans Marowski Cuevas es parlamentario por el Distrito 10 para el período 2026-2030 e integra, entre otras instancias, la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputadas y Diputados.



