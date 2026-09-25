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25 de septiembre de 2026

DON CARTER LLEGA A PUNTA ARENAS CON SU ESPECTÁCULO TITULADO “EXTRA ORDINARIO”

El destacado humorista nacional, Juan Alcayaga, se presentará este viernes 25 en el Centro de Eventos del Hotel Dreams Punta Arenas con un show cargado de humor, interacción y participación del público.

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​“Don Carter Extra Ordinario” propone una rutina donde los chistes y la participación del público serán parte fundamental de la jornada. El humorista adelantó que se trata de un espectáculo pensado para generar un ambiente distendido y sacar carcajadas durante toda la presentación.
“Consiste en una serie de chistecitos muy cochinos que se hacen con el público, además de interactuar con ellos”, explicó Don Carter sobre la propuesta de su nueva gira.

Regreso

La presentación también marcará un nuevo encuentro entre el comediante y el público de Punta Arenas, ciudad que conoce y que ha visitado en distintas épocas del año.
“He estado muchas veces en Punta Arenas. En invierno, verano, en todas las estaciones. La ciudad y su gente es maravillosa, así que encantado de volver a verlos”, comentó.

Invitación

Don Carter extendió la invitación a quienes quieran disfrutar de una noche dedicada al humor y a desconectarse por un momento de las preocupaciones cotidianas.
“No se van a arrepentir. En estos tiempos donde hay tanta desgracia, lo que más necesitamos es un poco de risa. Les garantizo que lo pasarán increíble”, afirmó el humorista.
La presentación de Don Carter se realizará este viernes 25, a las 21:00 horas, en el Centro de Eventos del Hotel Dreams Punta Arenas. Las entradas se encuentran disponibles a través del sitio web Ticketmaster

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