MAGALLANES FORTALECE RED DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO CON 30 NUEVOS ENTRENADORES DE GATEKEEPERS

​Treinta profesionales de distintas instituciones de Magallanes recibieron su certificación como Entrenadores de Gatekeepers para la Prevención del Suicidio, luego de completar un proceso formativo impulsado a través de la Mesa Regional Intersectorial de Prevención del Suicidio, liderada por la SEREMI de Salud.



En la ceremonia se reconoció la preparación adquirida por las y los participantes y el rol que podrán desempeñar desde sus respectivos espacios laborales, formando a nuevas personas y fortaleciendo las capacidades para la detección oportuna, el acompañamiento y la prevención de la conducta suicida en la comunidad.



La capacitación contempló tres jornadas teórico-prácticas desarrolladas entre el 28 y 30 de julio, impartidas por profesionales de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud. Participaron representantes de SENDA, SERNAMEG, Instituto Nacional de Deportes, CFT Magallanes, establecimientos hospitalarios de Porvenir, Puerto Williams y Puerto Natales, Servicio de Salud Magallanes, COSAM, CESFAM de Punta Arenas, Servicio de Protección Especializada, Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, SEREMI de Salud, Escuela Patagonia y Santo Tomás.



El Seremi de Salud (S), Eduardo Castillo, explicó que “hoy día estamos en la entrega de la certificación de formadores de gatekeepers, que son personas del área pública y privada que se han capacitado en la prevención del suicidio y que luego ellos van a ser también capacitadores de otras personas en sus instituciones. Esto es un trabajo en conjunto porque hemos entendido que la prevención del suicidio debe involucrar no solo a las instituciones de salud, sino a toda la comunidad. Esta capacitación ha sido para 30 personas en esta primera instancia, del área pública y privada y además de las cuatro provincias y eso es muy significativo porque nos permite sobre todo poder ampliar esta red de prevención no solo en Punta Arenas, sino en toda la región”.



El Seremi de Gobierno, Ángel Roa, indicó: “Como Gobierno nosotros estamos muy preocupados por la salud mental en la región de Magallanes y consideramos clave este tipo de instancias donde se capacita a las personas para poder prevenir el suicidio. En ese sentido queremos recalcar este llamado a la comunidad porque esto no solamente depende de un Gobierno de turno, sino que depende de cada una de las personas que componen la comunidad y, muchas veces, lo que más necesita una persona es ser escuchada, así que los invitamos también a poder ser parte de todo este trabajo que estamos realizando en pos de la prevención del suicidio”.



Una red que se multiplica en el territorio



Los Gatekeepers son personas que, debido a sus funciones o al vínculo que mantienen con la comunidad, pueden desempeñar un papel relevante en la identificación de personas que se encuentran en riesgo de suicidio. Su formación les entrega competencias para reconocer señales de alerta, realizar una primera intervención y facilitar la conexión con los servicios de salud mental y otras redes de apoyo.



Un aspecto relevante de esta estrategia es su capacidad de multiplicar estos conocimientos. El modelo contempla dos niveles de formación: entrenadores certificados por MINSAL, quienes posteriormente pueden replicar la capacitación de Gatekeepers en sus respectivos territorios o instituciones. Actualmente existen 440 entrenadores certificados en 13 de las 16 regiones del país.



Una de las personas que recibió su certificación, el psicólogo de COSAM Adulto Miraflores, Diego Borquez, indicó: “Fue una experiencia muy enriquecedora. Vinimos desde diferentes dispositivos. Nos dio el espacio para también conocernos y saber cómo funcionan otros colegas en esta área también. Nos dio la oportunidad de aprender respecto a un tema que está muy en boga hoy en día que es la prevención del suicidio. Nos brindó y nos reforzó las herramientas que nosotros ya como profesionales teníamos e implementamos día a día como nuestro rol, pero con una visión mucho más integral y comunitaria que es muy necesaria también para el trabajo que nosotros realizamos con la población aquí en Magallanes”.



La estrategia apunta a que la prevención no quede circunscrita exclusivamente a los equipos especializados en salud mental, sino que distintos actores que mantienen contacto cotidiano con la comunidad puedan reconocer señales de alerta, escuchar sin juzgar y favorecer que una persona que atraviesa un momento difícil pueda acceder oportunamente a apoyo.

Desde la Autoridad Sanitaria se reiteró que hablar sobre suicidio es parte de la prevención, ya que permite abrir espacios de escucha, reconocer señales de alerta y facilitar que quienes atraviesan un momento difícil puedan expresar lo que están viviendo y acceder oportunamente a apoyo.



Además, se recordó que para quienes atraviesan una crisis de salud mental asociada al suicidio se encuentra disponible la línea *4141 “No estás solo, no estás sola”, gratuita desde teléfonos celulares y atendida por profesionales las 24 horas del día, los siete días de la semana.

