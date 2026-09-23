GOLETA ANCUD VOLVIÓ A NAVEGAR EN LA MEMORIA DE PUERTO NATALES ANTE UN GIMNASIO CARRERA REPLETO

Con un Gimnasio Carrera completamente lleno, este domingo 21 de septiembre se presentó en Puerto Natales la obra teatral "La Goleta Ancud: rumbo al fin del mundo, una historia de sueños, mar y memoria", montaje creado desde la Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio de Natales que reunió teatro, danza, música en vivo y recursos audiovisuales para conmemorar la llegada de la Goleta Ancud a Magallanes y poner en valor la herencia chilota presente en la identidad de la provincia de Última Esperanza.

La puesta en escena fue el resultado de meses de preparación y articuló el trabajo desarrollado en distintos talleres ejecutados por la Corporación. Participaron el taller de actuación para jóvenes, dirigido por Catherine Jipoulou Sáez; el taller de teatro de personas mayores, Dirigido por Enelsa Torres; el taller de Danzas Latinoamericanas; el Ballet Artístico de Natales, BARNAT dirigidos por Juan José Uribe; además del conjunto folclórico Trigal de Castro, que acompañó distintos momentos de la obra con música en vivo.

El montaje comenzó situando al público en el Chiloé de 1843, en los meses previos al zarpe de la Goleta Ancud. A partir de escenas de la vida cotidiana, música y danza, se recreó el trabajo comunitario que acompañó la construcción de la embarcación y la preparación de aquella expedición. La obra avanzó luego hacia la navegación por los canales australes, la llegada al Estrecho de Magallanes y la toma de posesión del territorio, para posteriormente trasladarse hasta 1960 y abordar el fenómeno migratorio chilote hacia Puerto Natales y la provincia de Última Esperanza.

En su etapa final, la historia mostró la llegada de familias procedentes de Chiloé en busca de nuevas oportunidades, poniendo en escena el trabajo desarrollado en las estancias, frigoríficos y otras actividades propias de la Patagonia, así como las redes familiares y comunitarias que permitieron a muchas de estas familias establecerse en el territorio.

La alcaldesa Ana Mayorga Bahamonde destacó la emoción generada por la presentación y el trabajo desarrollado por los distintos elencos. "Lo que hoy día pudimos apreciar fue un enorme trabajo desde los talleres de teatro, tanto de jóvenes como adultos mayores, y también nuestros talleres de danza latinoamericana y del ballet municipal de la Corporación, que lograron unir todos estos tipos de talleres junto a Trigal de Castro", señaló.

Mayorga agregó que la puesta en escena permitió reconocer elementos profundamente arraigados en la identidad local. "Lograron una velada maravillosa con recuerdos, con lo que somos realmente los que tenemos descendencia chilota, siempre conmemorando nuestras raíces, nuestra música, nuestras comidas. El legado es importante en nuestra comuna y eso se reflejó también en esta puesta en escena", expresó.

La alcaldesa valoró además la entrega realizada por APSIA de una réplica de la Goleta Ancud, que permanecerá en dependencias de la Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio, junto con material digital destinado a fortalecer la difusión y el conocimiento de este episodio histórico entre visitantes y comunidades educativas.

"Hay un trabajo enorme de parte de cada uno de los participantes en los talleres, hay dedicación y compromiso. Desde el ámbito municipal nos hemos comprometido con ellos a seguir apoyándolos para que continúen creando y expresando el arte", sostuvo Mayorga.

Por su parte, el director ejecutivo de la Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio, Jorge Vergara Segovia, valoró especialmente la respuesta del público. "Estamos muy felices en este momento, con este gimnasio repleto. Quiero agradecer el trabajo de cada uno de los talleristas, de cada uno de los artistas, de la gente que vino desde Castro, Trigal de Castro, y de todo nuestro elenco", indicó.

Vergara destacó también el trabajo técnico y artístico desplegado para la presentación. "La respuesta de la comunidad fue total, con un gimnasio repleto y una puesta en escena increíble. También agradecemos la técnica que nos permite presentar un trabajo de excelencia para Puerto Natales", manifestó.

Respecto del sentido histórico de la obra, el director ejecutivo señaló que el montaje permitió recordar a quienes arribaron desde Chiloé con expectativas de construir una nueva vida. "Esta llegada de la Goleta Ancud, con gente trabajadora, con gente con muchos sueños, con mucha ilusión, que llega a Magallanes y por supuesto también a esta provincia, nos genera mucho agradecimiento", expresó.

La monitora del taller de actuación para jóvenes, Catherine Jipoulou Sáez, explicó que la obra involucró a más de 40 personas y fue el resultado de un intenso proceso creativo. "Estamos felices con el resultado de tanto trabajo, de un arduo trabajo de preparación tanto de guion como de escenas. Tenemos un gran elenco, tanto de estudiantes como adultos mayores y bailarines, y los monitores confiamos mucho en nuestro trabajo y nos apoyamos", señaló.

Jipoulou resaltó además la participación de las personas mayores en el montaje y el vínculo directo de algunas de ellas con Chiloé. "Hay un grupo de teatro de la Corporación que es de tercera edad y hacen un trabajo impecable desde hace mucho tiempo. Ellos le dan una cuota muy especial a la obra, porque tienen mucha más experiencia e incluso mucha gente es originalmente de Chiloé", comentó.

La participación del conjunto Trigal de Castro permitió fortalecer aún más el vínculo entre ambas zonas. Su presidenta, Luz Eliana Chodil, agradeció la invitación y destacó la recepción del público natalino. "Lo que se vivió hoy día acá fue más que espectacular, porque fueron muchas emociones juntas. Esto se vivió a concho y el público lo recibió de manera maravillosa", señaló.

Chodil agregó que el conjunto preparó especialmente una composición inspirada en la Goleta Ancud. "Nuestro director compuso la canción de la Goleta Ancud que cantamos hoy día aquí. Es nuestra, interpretación del conjunto, y sentimos que todo calzó de manera maravillosa", expresó.

El cierre de la obra estuvo marcado por un malón chilote, música, danza y una interpretación colectiva del Himno a Chiloé, reuniendo sobre el escenario a quienes dieron vida al montaje y reforzando el carácter comunitario de la propuesta.

Con esta presentación, la Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio buscó no solo conmemorar un episodio fundamental de la historia austral, sino también reconocer el aporte social, cultural y económico de generaciones de chilotes y chilotas que llegaron a Magallanes y Última Esperanza, y cuya presencia continúa formando parte esencial de la identidad natalina.



