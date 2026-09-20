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20 de septiembre de 2026

GABRIEL BORIC DEFIENDE CANDIDATURA DE BACHELET A LA ONU TRAS SU RETIRO

El expresidente respaldó la decisión de la exmandataria de competir por la Secretaría General de Naciones Unidas y afirmó que la postulación buscaba defender principios como el multilateralismo, el derecho internacional y los derechos humanos.

boric bachelet

El expresidente Gabriel Boric defendió la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, luego de que la exmandataria anunciara el sábado su decisión de retirar su postulación. A través de redes sociales, Boric sostuvo que, pese al escenario adverso, “sí valía la pena” haber impulsado la candidatura.

Boric señaló que la postulación enfrentaba dificultades desde sus primeras mediciones, pero sostuvo que el objetivo era defender principios como el multilateralismo, el derecho internacional y los derechos humanos. “Es justamente en los momentos adversos donde hay que defender con más fuerza lo que creemos”, escribió el exmandatario.

El mensaje también incluyó un reconocimiento a los gobiernos de México y Brasil por mantener su respaldo a Bachelet durante el proceso. Ambos países habían presentado junto a Chile la candidatura de la exmandataria, aunque el Gobierno chileno retiró posteriormente su patrocinio en marzo.

La decisión de Bachelet se produjo después del tercer sondeo informal del Consejo de Seguridad de la ONU, en el que obtuvo un voto a favor, 11 en contra y tres abstenciones. Tras conocer ese resultado, anunció que no continuaría en la carrera para suceder a António Guterres.

El Gobierno del presidente José Antonio Kast había retirado en marzo el patrocinio chileno a la candidatura, argumentando la dispersión de postulaciones latinoamericanas y su impacto en las posibilidades de la exmandataria. La Moneda señaló posteriormente que, tras retirar su respaldo, Chile tampoco apoyó a otros candidatos.


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MÉXICO RECONOCIÓ A BACHELET TRAS SU RETIRO DE LA CANDIDATURA A LA ONU

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