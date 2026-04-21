BACHELET PRESENTA SU CANDIDATURA A LA ONU CON LLAMADO A LA “URGENTE NECESIDAD DE ESPERANZA”

La expresidenta Michelle Bachelet presentó su propuesta para encabezar la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en un discurso en el que advirtió sobre la fragilidad del orden internacional y llamó a recuperar la confianza en el sistema multilateral.

“Permítanme compartir con ustedes mi mensaje clave: la urgente necesidad de esperanza. Nuestro mundo, y la vasta arquitectura del derecho internacional que lo sustenta, están bajo una tensión como nunca antes”, afirmó durante su intervención.

La exmandataria planteó que el escenario global está marcado por conflictos, desigualdad y debilitamiento institucional, lo que —a su juicio— exige reforzar el diálogo y la cooperación entre Estados.

En esa línea, sostuvo que la ONU sigue siendo el principal espacio de encuentro internacional y llamó a fortalecer su rol como plataforma para resolver tensiones y prevenir crisis.

Fuente: cnnchile.com

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