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3 de junio de 2026

SERNAMEG ABRE POSTULACIONES A CURSOS CERTIFICADOS SOBRE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN MAGALLANES

La formación, dirigida a personas desde los 14 años, estará abierta hasta octubre de 2026 y los cursos comienzan a medida que se completan los cupos.

MDSR

​El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en Magallanes abrió el proceso de postulaciones 2026 al Programa Mujeres, Derechos Sexuales y Reproductivos, iniciativa orientada a fortalecer la autonomía física de mujeres y personas desde los 14 años, mediante acceso a formación, información y herramientas para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.

 
El programa contempla cursos gratuitos de formación teórica y práctica, además de jornadas de sensibilización y acceso a redes de apoyo, abordando contenidos vinculados a sexualidad, género y diversidad sexo-genérica, salud sexual y reproductiva, toma de decisiones libres e informadas, legislación vigente y mecanismos de exigibilidad de derechos.

 
La formación teórica permite fortalecer conocimientos sobre identificación, promoción y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. En tanto, el curso práctico -dirigido a personas egresadas del curso teórico o a quienes puedan acreditar experiencia laboral o estudios vinculados- permite certificarse como facilitadoras y facilitadores en estas materias, entregando herramientas para replicar los aprendizajes en comunidades, organizaciones y espacios territoriales.

 
La directora regional de SernamEG Magallanes, Pamela Leiva Burgos, invitó a la comunidad a participar de este programa que fortalece la autonomía física, el acceso a información confiable y el ejercicio de derechos: “Invitamos a mujeres, jóvenes y diversidades de nuestra región a sumarse a este proceso formativo gratuito y certificado, que permite no solo adquirir conocimientos, sino también transformarse en agentes de promoción y sensibilización en sus territorios”.
En Magallanes, el programa es ejecutado por la Universidad de Magallanes (UMAG), a través de una alianza de trabajo colaborativo con SernamEG, incorporando un enfoque comunitario y participativo que busca fortalecer capacidades individuales y colectivas, promoviendo además el acceso a redes de apoyo institucional y comunitario.

 
Los cursos se desarrollan en modalidad sincrónica y comienzan a medida que se completan los cupos de participación. Más información sobre requisitos, modalidades y contenidos en: https://www.sernameg.gob.cl/programa-mujeres-derechos-sexuales-y-reproductivos/

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