GALA DE LA XII CONVENCIÓN DE CIRCO AL FIN DEL MUNDO REPLETÓ EL TEATRO MUNICIPAL

Con un Teatro Municipal repleto de público, la Gala de la XII Convención de Circo al Fin del Mundo volvió a cautivar a cientos de familias con un espectáculo gratuito que reunió a destacados artistas nacionales y locales. La presentación incluyó números de trapecio, danza vertical, straps, swing, clown, cuerda floja y telas aéreas, además de la animación de Manolete el Sevillano, personaje interpretado por el artista Poke Montecinos.





El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la alianza con Circo del Sur y el interés que genera la actividad entre la comunidad. "Los vecinos han llenado nuevamente nuestro teatro municipal para esta gala. Así que estamos muy contentos finalmente, porque también diversificamos las artes y la cultura. Este ha sido uno de los sellos que hemos tenido siempre, incorporar Circo durante nuestra temporada cultural", señaló.

​



Entre el público asistente estuvo Gabriela Rivera, quien valoró la realización de este tipo de eventos gratuitos para la comunidad. "Llevamos años ya con mi hija, viniendo a la convención y la encontramos espectacular, sobre todo que sea gratuito. Es una instancia donde uno puede compartir con sus hijos, y que sea en vacaciones, espectacular", comentó.

​



La vecina agregó que también ha participado en otras actividades impulsadas por el municipio durante estas vacaciones. "Ayer asistimos a la obra El Mago de Oz y fue una experiencia hermosa. Participamos todos los años en las actividades que organiza la Municipalidad, así que estamos muy contentas", concluyó.