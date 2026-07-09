ÁREAS VERDES DENUNCIA ROBO DE SIETE ÁRBOLES RECIÉN PLANTADOS EN AVENIDA BULNES DE PUNTA ARENAS

La empresa responsable de la mantención de las áreas verdes de la comuna informó la sustracción de siete árboles que habían sido plantados recientemente en Avenida Bulnes, específicamente en el tramo comprendido entre Hornillas y Manantiales.

Los ejemplares robados corresponden a cinco leñaduras y dos muérdagos, especies incorporadas como parte de las labores de mejoramiento, recuperación y embellecimiento de este importante eje vial de Punta Arenas.

Desde la empresa manifestaron su preocupación por este hecho, señalando que este tipo de acciones afecta directamente el patrimonio ambiental de toda la comunidad. Cada árbol representa una inversión de recursos humanos y económicos, además de aportar importantes beneficios para la ciudad, como la captura de dióxido de carbono, la producción de oxígeno, la generación de sombra, la protección de la biodiversidad y la mejora de la calidad de vida de los vecinos.

Asimismo, destacaron que el arbolado urbano cumple un rol fundamental en la construcción de espacios públicos más seguros, atractivos y sustentables, por lo que la pérdida de estos ejemplares retrasa los esfuerzos destinados a fortalecer las áreas verdes de la comuna.

Ante esta situación, la empresa hizo un llamado a la ciudadanía a proteger y valorar el patrimonio vegetal de Punta Arenas, enfatizando que la colaboración de los vecinos es clave para prevenir nuevos hechos de vandalismo o robo.

En ese sentido, solicitaron a la comunidad informar oportunamente a las autoridades competentes si observan situaciones sospechosas o cualquier acción que atente contra las áreas verdes de la ciudad.

"Los árboles son un patrimonio de todos y su cuidado es una responsabilidad compartida. Solo con el compromiso de la comunidad podremos conservar y fortalecer los espacios públicos que hacen de Punta Arenas una ciudad más verde, sustentable y amable para las futuras generaciones", indicaron.

Finalmente, reiteraron el llamado a denunciar cualquier acto de vandalismo o sustracción de árboles, recordando que cuando un ejemplar es robado o dañado, toda la comunidad resulta perjudicada.

"Cuidemos los árboles. Cuidemos Punta Arenas. El compromiso es de todos", concluyeron.