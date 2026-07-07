Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

7 de julio de 2026

SALUD INSTA A COMPLETAR ESQUEMA DE VACUNACIÓN CONTRA EL SARAMPIÓN EN NIÑOS Y ADULTOS NACIDOS ENTRE 1971 Y 1981

Buenos días región

sarampionsalud

La importancia de mantener al día los esquemas de vacunación contra el sarampión fue el principal tema abordado este martes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que participaron la referente de vacunación del Servicio de Salud Magallanes, Romina Leiva, y la profesional de la Seremi de Salud, Jorgely Quezada.

Durante la conversación, ambas profesionales enfatizaron que, si bien Chile eliminó la circulación autóctona del sarampión hace más de tres décadas, el riesgo de contagio continúa vigente debido al aumento de los viajes internacionales y a la presencia de brotes en otros países.

Romina Leiva explicó que "sarampión de partida es una enfermedad viral que de hecho está eliminada de nuestro país. Desde el año 93, entonces tenemos esa fortuna de no tener casos autóctonos en nuestro país y todos los que se han dado desde ahí en adelante han sido porque vienen importados de otro país".

La profesional destacó que este logro sanitario ha sido posible gracias al Programa Nacional de Inmunizaciones, aunque advirtió que la movilidad internacional obliga a mantener altas coberturas de vacunación.

"Hoy en día el sarampión está presente, no en nuestro país, pero sí en nuestros países vecinos. Y hoy en día la movilidad de la gente es harta, entonces hay mucha gente viajando al extranjero", señaló.

En ese contexto, recordó que las personas nacidas entre 1971 y 1981 forman parte de uno de los grupos objetivo de la actual campaña de actualización de vacunas.

"El grupo del 71 al 81, porque es un grupo que cuando se vacunó cuando era niño la dosis que se administró es menor a la que se administra hoy en día, entonces, como una estrategia de reforzar la dosis que ya tienen, se hace este llamado para completar un esquema nuevamente con dos dosis", explicó.

Asimismo, indicó que quienes tengan previsto viajar al extranjero deben revisar su estado de inmunización, especialmente si el destino presenta circulación del virus.

Respecto a la enfermedad, Leiva explicó que los síntomas suelen confundirse con otras patologías respiratorias, ya que incluyen fiebre, dolor muscular y un característico exantema que comienza en la cabeza y luego se extiende al resto del cuerpo. Además, recordó que el virus posee una alta capacidad de transmisión.

"El contagio se da cuatro días antes y cuatro días después de la aparición de los síntomas... puede llegar a contagiar hasta 18 personas", afirmó.

La referente también manifestó preocupación por la disminución en la cobertura de la segunda dosis en la población infantil.

"Hoy en día nuestras coberturas de sarampión en primera dosis llegan a un 96% y es súper bueno, pero cuando hablamos de la segunda dosis ya bajamos a un 76% de cobertura", indicó.

Por su parte, Jorgely Quezada informó que la campaña de puesta al día comenzó el lunes 6 y que los establecimientos de salud ya cuentan con personal capacitado y stock suficiente de vacunas para atender a la población objetivo.

"Esta campaña, que es la puesta al día, entra en marcha desde el lunes 6. Y obviamente que los equipos previo a esto están ya capacitados con toda la información y también el stock de vacunas necesario", señaló.

La profesional precisó que la estrategia considera a los lactantes que forman parte del calendario nacional, a las personas nacidas entre 1971 y 1981 que no cuenten con registros de vacunación, así como a viajeros y estudiantes que permanecerán por períodos prolongados en el extranjero.

Quezada recordó además que la vacunación es gratuita para quienes pertenecen a los grupos definidos por el Programa Nacional de Inmunizaciones y puede realizarse en vacunatorios públicos y privados en convenio.

Finalmente, Romina Leiva reiteró el llamado a la comunidad a revisar sus antecedentes de vacunación y acudir oportunamente a los centros de salud.

"El llamado es a los niños y niñas que les falta las dosis correspondientes al año... a los que les faltó la dosis de los tres años también. Que puedan acercarse a los establecimientos de salud... y en el caso de los adultos del 71 al 81 que no tengan un historial previo de vacunación, también pueden acercarse y poder reforzar también con esta dosis respectiva", concluyó.



ROD_7702 - 2K JPEG

SEREMI DE SALUD REALIZÓ MÁS DE 160 FISCALIZACIONES A PUESTOS DE ALIMENTOS DURANTE EL CARNAVAL DE INVIERNO 2026

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

CARABINEROS DETIENE A CONDUCTOR QUE CIRCULABA DE FORMA TEMERARIA Y PORTABA 119 GRAMOS DE MARIHUANA EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​Durante un patrullaje preventivo realizado la noche de este martes, personal de la Sección Centauro de Carabineros de Punta Arenas detuvo a un conductor que circulaba de manera riesgosa por avenida Eduardo Frei Montalva y que mantenía marihuana al interior de su vehículo.

​Durante un patrullaje preventivo realizado la noche de este martes, personal de la Sección Centauro de Carabineros de Punta Arenas detuvo a un conductor que circulaba de manera riesgosa por avenida Eduardo Frei Montalva y que mantenía marihuana al interior de su vehículo.

detenido06072026drogas
nuestrospodcast
CD 5

CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE ATENDIÓ A MÁS DE 800 USUARIOS EN SU PRIMER DÍA DE MARCHA BLANCA

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
CD 5

CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE ATENDIÓ A MÁS DE 800 USUARIOS EN SU PRIMER DÍA DE MARCHA BLANCA

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
directorioEPAAustral

NUEVO DIRECTORIO DE LA EPAUSTRAL INICIA AGENDA EN TERRENO PARA CONOCER LOS DESAFÍOS DE LA ORGANIZACIÓN

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
MATTIONI

CARRO ALEGÓRICO DE PAOLA MATTIONI RECORRE EL CARNAVAL EN HOMENAJE A LA PRIMERA REINA DEL EVENTO

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250