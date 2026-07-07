SALUD INSTA A COMPLETAR ESQUEMA DE VACUNACIÓN CONTRA EL SARAMPIÓN EN NIÑOS Y ADULTOS NACIDOS ENTRE 1971 Y 1981

La importancia de mantener al día los esquemas de vacunación contra el sarampión fue el principal tema abordado este martes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que participaron la referente de vacunación del Servicio de Salud Magallanes, Romina Leiva, y la profesional de la Seremi de Salud, Jorgely Quezada.

Durante la conversación, ambas profesionales enfatizaron que, si bien Chile eliminó la circulación autóctona del sarampión hace más de tres décadas, el riesgo de contagio continúa vigente debido al aumento de los viajes internacionales y a la presencia de brotes en otros países.

Romina Leiva explicó que "sarampión de partida es una enfermedad viral que de hecho está eliminada de nuestro país. Desde el año 93, entonces tenemos esa fortuna de no tener casos autóctonos en nuestro país y todos los que se han dado desde ahí en adelante han sido porque vienen importados de otro país".

La profesional destacó que este logro sanitario ha sido posible gracias al Programa Nacional de Inmunizaciones, aunque advirtió que la movilidad internacional obliga a mantener altas coberturas de vacunación.

"Hoy en día el sarampión está presente, no en nuestro país, pero sí en nuestros países vecinos. Y hoy en día la movilidad de la gente es harta, entonces hay mucha gente viajando al extranjero", señaló.

En ese contexto, recordó que las personas nacidas entre 1971 y 1981 forman parte de uno de los grupos objetivo de la actual campaña de actualización de vacunas.

"El grupo del 71 al 81, porque es un grupo que cuando se vacunó cuando era niño la dosis que se administró es menor a la que se administra hoy en día, entonces, como una estrategia de reforzar la dosis que ya tienen, se hace este llamado para completar un esquema nuevamente con dos dosis", explicó.

Asimismo, indicó que quienes tengan previsto viajar al extranjero deben revisar su estado de inmunización, especialmente si el destino presenta circulación del virus.

Respecto a la enfermedad, Leiva explicó que los síntomas suelen confundirse con otras patologías respiratorias, ya que incluyen fiebre, dolor muscular y un característico exantema que comienza en la cabeza y luego se extiende al resto del cuerpo. Además, recordó que el virus posee una alta capacidad de transmisión.

"El contagio se da cuatro días antes y cuatro días después de la aparición de los síntomas... puede llegar a contagiar hasta 18 personas", afirmó.

La referente también manifestó preocupación por la disminución en la cobertura de la segunda dosis en la población infantil.

"Hoy en día nuestras coberturas de sarampión en primera dosis llegan a un 96% y es súper bueno, pero cuando hablamos de la segunda dosis ya bajamos a un 76% de cobertura", indicó.

Por su parte, Jorgely Quezada informó que la campaña de puesta al día comenzó el lunes 6 y que los establecimientos de salud ya cuentan con personal capacitado y stock suficiente de vacunas para atender a la población objetivo.

"Esta campaña, que es la puesta al día, entra en marcha desde el lunes 6. Y obviamente que los equipos previo a esto están ya capacitados con toda la información y también el stock de vacunas necesario", señaló.

La profesional precisó que la estrategia considera a los lactantes que forman parte del calendario nacional, a las personas nacidas entre 1971 y 1981 que no cuenten con registros de vacunación, así como a viajeros y estudiantes que permanecerán por períodos prolongados en el extranjero.

Quezada recordó además que la vacunación es gratuita para quienes pertenecen a los grupos definidos por el Programa Nacional de Inmunizaciones y puede realizarse en vacunatorios públicos y privados en convenio.

Finalmente, Romina Leiva reiteró el llamado a la comunidad a revisar sus antecedentes de vacunación y acudir oportunamente a los centros de salud.

"El llamado es a los niños y niñas que les falta las dosis correspondientes al año... a los que les faltó la dosis de los tres años también. Que puedan acercarse a los establecimientos de salud... y en el caso de los adultos del 71 al 81 que no tengan un historial previo de vacunación, también pueden acercarse y poder reforzar también con esta dosis respectiva", concluyó.





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