PROGRAMA "MÁS SALUD EN COMUNIDAD" APUESTA POR ACOMPAÑAR A USUARIOS CON ENFERMEDADES CRÓNICAS Y PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN PUNTA ARENAS

Con un fuerte énfasis en la prevención, la promoción de estilos de vida saludables y el acompañamiento de personas con enfermedades crónicas, profesionales de la Corporación Municipal de Punta Arenas (CORMUPA) dieron a conocer los alcances del nuevo programa "Más Salud en Comunidad", durante una entrevista realizada este martes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la conversación participaron Javier Duarte Bustamante, nutricionista; Geanella Iturra Iturra, kinesióloga; y Fabiola Hernández Novoa, profesional de apoyo del PRAPS de CORMUPA, quienes explicaron que la iniciativa comenzó hace apenas dos semanas y está orientada a usuarios entre los 6 y los 59 años de edad pertenecientes a los Cesfam y Cecosf de la comuna de Punta Arenas.

Fabiola Hernández explicó que se trata de un Programa de Reforzamiento de la Atención Primaria de Salud (PRAPS), financiado por el Ministerio de Salud, cuyo objetivo es fortalecer la promoción y prevención mediante talleres y actividades grupales.

"Este programa es un programa de reforzamiento de la atención primaria que llega, como muchos otros, desde el Servicio de Salud con financiamiento aportado desde el Ministerio y que busca hacer promoción y prevención en base a algunos talleres, consejerías y educaciones grupales a la población que abarca desde los 6 a los 59 años."

La profesional precisó que el ingreso al programa se realiza exclusivamente a través de los controles de salud en los establecimientos de Atención Primaria, donde los equipos pesquisan factores de riesgo y derivan a los usuarios que manifiesten interés en participar.

Asimismo, destacó que esta nueva estrategia amplía el alcance de iniciativas anteriores como "Elige Vida Sana", ya que ahora incorpora también a personas con enfermedades crónicas.

"La diferencia del Más Salud en Comunidad es que aquí sí podemos trabajar con usuarios, por ejemplo, crónicos que tengan hipertensión, diabetes u otras patologías."

En ese sentido, explicó que el trabajo no reemplaza la atención clínica habitual, sino que busca fortalecer el autocuidado mediante educación en alimentación saludable, actividad física, salud mental y automanejo de enfermedades.

Trabajo multidisciplinario

El programa está integrado por nutricionistas, kinesiólogos, psicólogos, enfermeras, trabajadores sociales y técnicos en enfermería, quienes desarrollarán talleres adaptados a las distintas etapas del ciclo vital.

La kinesióloga Geanella Iturra señaló que uno de los principales desafíos es aumentar la participación de niños y jóvenes en actividades físicas y preventivas.

"Los niños son dentro de este programa el pilar fundamental (...) estamos al debe con los niños y yo creo que eso es lo primero que tenemos que hoy en día poder retomar."

La profesional agregó que, si bien la actividad física ha aumentado en la región, aún existen brechas importantes entre los adultos jóvenes, quienes muchas veces no adquirieron hábitos saludables durante la infancia.

Además, advirtió sobre la creciente influencia de las redes sociales en materias de salud.

"Se ponen tapes de una forma que no corresponde o llegan con ejercicios que a lo mejor no están adecuados para lo que la persona necesita."

Combatir la desinformación en nutrición

Por su parte, el nutricionista Javier Duarte abordó el impacto de la sobreinformación disponible en internet y redes sociales, fenómeno que —dijo— obliga a los profesionales a orientar a los usuarios con información basada en evidencia.

"Hay mucha información. Entonces ha sido un desafío porque, a pesar de que hay una creciente preocupación, también siguen aumentando los índices de malnutrición por exceso y de enfermedades crónicas."

Duarte también se refirió a las características alimentarias propias de Magallanes y reconoció que las condiciones climáticas influyen en la elección de alimentos más calóricos.

"La dieta magallánica no es saludable. Igual el frío influye un poco que uno quiera comer alimentos más calóricos."

Frente a ello, enfatizó que no existen soluciones rápidas para mejorar la salud.

"No hay suplementos milagrosos (...) lamentablemente hay que tener paciencia."

Talleres en los barrios y vinculación comunitaria

Uno de los aspectos distintivos del programa será el desarrollo de talleres fuera de los centros de salud, privilegiando juntas de vecinos, sedes sociales, clubes deportivos y otras organizaciones comunitarias para facilitar el acceso de la población.

Fabiola Hernández explicó que, además del proceso de intervención, el programa contempla un seguimiento posterior, vinculando a cada usuario con organizaciones comunitarias que permitan mantener hábitos saludables en el tiempo.

"Queremos que estos cambios de estilos de vida saludable sean permanentes en el tiempo, que no dure sólo lo que dure el programa."

En esa línea, el equipo realizó un llamado a organizaciones sociales y juntas de vecinos a colaborar facilitando espacios para desarrollar las actividades.

Los profesionales también señalaron que, aunque el funcionamiento general será en horario diurno, existirán talleres en horarios especiales para facilitar la participación de personas que trabajan.

Finalmente, reiteraron la invitación a la comunidad a mantener al día sus controles de salud y acercarse a los Cesfam de Punta Arenas para conocer esta nueva estrategia de promoción y prevención.

Las organizaciones interesadas en coordinar actividades o solicitar información sobre el programa pueden escribir al correo electrónico [email protected].





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