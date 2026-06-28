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28 de junio de 2026

MÁS DE 7.500 PERSONAS DESAFIARON EL FRÍO EN UNA NUEVA EDICIÓN DEL CHAPUZÓN DEL ESTRECHO

​La tradicional actividad de las Invernadas de Punta Arenas reunió a participantes de distintas edades y nacionalidades, consolidándose como uno de los principales eventos del invierno en la capital regional.

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​Más de 7.500 personas participaron este sábado en una nueva edición del Chapuzón del Estrecho, enfrentando aguas a 4 °C y una sensación térmica cercana a los -3 °C. La actividad, considerada el principal hito de las Invernadas de Punta Arenas, congregó a magallánicos, visitantes de otras regiones y turistas extranjeros que se lanzaron a las aguas del Estrecho de Magallanes. El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que el 65% de los inscritos provenía de otras regiones del país y del extranjero, lo que demuestra el creciente interés que genera esta experiencia. Además, valoró el ambiente familiar y el despliegue de seguridad, agradeciendo el trabajo coordinado de la Armada, Carabineros, Bomberos, equipos municipales y empresas colaboradoras. La participante de mayor edad fue Erika, de 90 años, quien recibió un reconocimiento especial durante la jornada. Entre los momentos más destacados estuvo la participación de la nadadora de aguas gélidas Bárbara Hernández, quien asistió por primera vez al Chapuzón junto a su padre. "Estamos haciendo historia. Esto va a ser de Magallanes al mundo", afirmó la deportista, resaltando el crecimiento que ha experimentado esta disciplina y el protagonismo que ha alcanzado la región. La jornada también reunió historias de participantes de distintos lugares. Camila Avendaño, puntarenense radicada en Valparaíso, cumplió un desafío pendiente al lanzarse por primera vez al Estrecho, mientras que Bárbara Mancilla, oriunda de Puerto Montt y residente en Magallanes, aseguró que la experiencia la hizo sentirse aún más vinculada a la región. En tanto, el ecuatoriano Omar Olaya completó su cuarto Chapuzón consecutivo, reafirmando una tradición personal que mantiene cada invierno. El Chapuzón del Estrecho forma parte de la programación de las Invernadas de Punta Arenas, que continuará con actividades como el Carnaval de Invierno, el Patagonia Live Festival, conciertos y diversas iniciativas culturales y recreativas. El alcalde Radonich invitó a quienes aún no se atreven a participar a sumarse en la próxima edición, destacando que esta fiesta busca fortalecer el vínculo de la comunidad con el mar y las tradiciones de la ciudad.

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COMENZÓ LA ENTREGA DE KITS PARA EL CHAPUZÓN 2026 EN PUNTA ARENAS

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