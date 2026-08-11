FUNDACIÓN PRISMA AUSTRAL DESTACA AL ESTRECHO DE MAGALLANES COMO ACTIVO ESTRATÉGICO ANTE LAS NUEVAS RUTAS DEL COMERCIO MUNDIAL

Una mirada que trascienda exclusivamente al hidrógeno verde fue uno de los principales planteamientos realizados esta mañana por el director de Fundación Prisma Austral, Marcelo Agüero Faridoni, durante su participación en el programa Aquí hidrógeno verde de Polar Comunicaciones.

En conversación con el espacio dedicado al análisis de la transición energética en Magallanes, Agüero explicó que la Fundación mantiene un monitoreo permanente del escenario internacional, considerando factores como los costos de producción de hidrógeno, los incentivos tributarios, el comportamiento de Estados Unidos, las discusiones sobre la descarbonización del transporte marítimo y los efectos del cambio climático, la disponibilidad de recursos hídricos y la seguridad alimentaria.

Según explicó, estos fenómenos internacionales tienen efectos directos en la región y, al mismo tiempo, pueden abrir oportunidades que Magallanes debe estar preparada para capturar.

“Hoy día también tenemos que ver las oportunidades que tiene Magallanes para tomar estas premuras que tiene el mercado internacional o las grandes potencias o el norte global como se les llama. Hoy día están buscando también zonas de tránsito de la cadena de alimentación. Entonces bajo ese concepto, nosotros estamos en los océanos australes”, señaló.

El potencial del Estrecho de Magallanes

Uno de los principales focos de la conversación fue el potencial del Estrecho de Magallanes como corredor estratégico para el comercio marítimo internacional. Agüero sostuvo que los cambios y dificultades registrados en otras rutas marítimas han vuelto a poner en valor la posición geográfica de la región.

En ese contexto, destacó el tránsito de embarcaciones por el Estrecho y las posibilidades asociadas a servicios portuarios, abastecimiento, logística y otras actividades vinculadas al transporte marítimo.

“La cantidad de naves que cruzaron el año pasado fueron más de 3000 naves y una recalada superior a 150 naves en los puertos. Entonces, cuando tú ves ese escenario y que cada vez hay una demanda más creciente producto de todo esto que está ocurriendo, entonces empiezas a entender que el potencial del Estrecho de Magallanes para el sector portuario es creciente y la oportunidad está latente”, afirmó.

El director de Prisma Austral explicó que desde noviembre del año pasado la Fundación ha desarrollado reuniones con distintos actores vinculados al mercado del Atlántico Sur, considerando sectores como las flotas pesqueras, el transporte de productos provenientes de Argentina, Brasil y Paraguay, además de otros mercados y operadores marítimos.

De acuerdo con Agüero, este trabajo apunta a identificar oportunidades comerciales concretas y conectarlas con la infraestructura que necesita la región.

“Magallanes tiene la posibilidad de colocar puertos de aguas profundas y esos puertos de aguas profundas son los que en 5 años más habilitan el hidrógeno. Entonces es una cadena, este es un sistema que afortunadamente se está articulando”, sostuvo.

En esa línea, aseguró que actualmente existiría una oportunidad concreta para reactivar un corredor comercial que conecte nuevamente a Magallanes con mercados del Atlántico Sur.

“Yo de verdad puedo decirle a los que nos están escuchando de que la oportunidad de abrir el primer corredor comercial ya está, está ahí, conectando las puntas para que inicie después de 25 años de estar ese comercio cerrado se vuelva a abrir con Magallanes y esa es una cuestión muy importante porque va a ser la primera demostración a todo el mercado del Atlántico Sur de que Magallanes está acá, está disponible y puede empezar a capturar estos mercados”, afirmó.

Infraestructura portuaria como eje estratégico

Para Agüero, uno de los principales desafíos consiste en no limitar el desarrollo de la infraestructura portuaria exclusivamente a los requerimientos asociados al hidrógeno verde.

A su juicio, una infraestructura portuaria fortalecida puede generar beneficios para múltiples sectores productivos y económicos de la región, incluyendo turismo, logística, comercio, actividad industrial y servicios vinculados al transporte marítimo.

“El mercado está dispuesto a venirse a Magallanes a reanudar comercio con Magallanes. Este comercio del Atlántico Sur es súper importante porque es un dinamismo que necesita nuestra región, que abre una oportunidad muy importante no solamente para el hidrógeno que va a ser importante en el futuro y hay que pensarlo así porque es la energía del futuro, pero va a ser importante hoy día por el tema de la industrialización, por el tema de la Zona Franca, por el tema de los recintos, Franco remoto, por el tema de los puertos francos, por el tema, por qué no decirlo del Duty free en la ciudad de Punta Arenas, por el tema de los cruceros antárticos”, manifestó.

En este escenario, planteó que el desafío es aprovechar la infraestructura y la posición geográfica regional para responder a las necesidades de esos mercados.

“El Estrecho hoy día geográficamente es el activo que tiene la región de Magallanes, lo que nosotros tenemos que ver es cómo damos los servicios que estos mercados necesitan que prestemos”, sostuvo.

Una transición energética más amplia

Durante la entrevista, Agüero también llamó a entender la transición energética como un proceso que supera al hidrógeno verde y que debe incorporar otras tecnologías, fuentes de energía, investigación, economía circular y aprovechamiento de residuos.

En este ámbito, destacó el proyecto Horizonte Azul, iniciativa impulsada por la Fundación Prisma Austral que busca desarrollar soluciones asociadas al aprovechamiento de residuos plásticos, aceites y lubricantes para la generación de combustibles y energía.

“Entonces Horizonte Azul ya está armado, nosotros ya tenemos la licencia del Confield, que va a ser el diesel marino que va a salir del proceso de transformación de los plásticos de todos los plásticos, más los aceites, los lubricantes. Eso ya está listo, está con sus licencias, sus patentes. La constitución de la sociedad ya se hizo. Ahora están entrando los inversionistas y ese va a ser el primer elemento importante en donde vamos a generar tecnología, capacitación, economía circular y un valor de combustible que va a ser asequible para la población y eso ya está andando”, explicó.

El proyecto, según detalló, contempla distintas etapas que permitirían articular generación energética, tratamiento de residuos, biodigestión y otras soluciones tecnológicas, configurando un modelo de economía circular.

“Para eso es importante que la Academia de la investigación es necesaria para poder buscar las soluciones, o sea, nunca podemos estar fundamentando una solución energética o de transición energética si no tienes a la Academia detrás, la investigación y eso jamás va a acabar”, sostuvo.

En esa línea, recalcó que la investigación debe mantenerse incluso después de que una determinada tecnología entre en funcionamiento, debido a que los sistemas de transición energética requieren procesos permanentes de optimización y adaptación.

Capital humano y crecimiento gradual

Otro de los aspectos abordados fue la preparación del capital humano que requerirá la región frente a los nuevos proyectos y oportunidades productivas.

Agüero planteó que Magallanes debe observar sus propias capacidades y necesidades, fortaleciendo especialmente la formación técnica y profesional vinculada a actividades marítimas, portuarias, industriales, servicios, turismo e investigación.

“Nosotros tenemos que mirar muy bien qué es lo que tenemos en Magallanes, o sea, el que no sepa cuáles son las debilidades que tiene la región estructurales está pensando bastante equivocada la mirada. Nosotros somos una población de no más de 166000 habitantes y que alrededor de nosotros existen ciudades que son del país hermano Argentina y que en suma no llegamos ni a 220000, sumando los que tenemos alrededor, entonces ese es el núcleo potencial de una zona comercial”, señaló.

El director de Prisma Austral agregó que el desarrollo debe ser progresivo y que es necesario evitar expectativas sobredimensionadas respecto del impacto inmediato que podrían tener los proyectos de hidrógeno verde en materia de empleo y llegada de población.

“Yo creo que el hidrógeno fue demasiado sobrevendido en ese sentido que pongo un problema ahí del control de las expectativas. Sí exactamente, entonces era como todo inmediato y no, no es todo inmediato. Hay una secuencia que es una secuencia lógica”, afirmó.

En particular, explicó que los grandes proyectos requieren distintas etapas de implementación y que la infraestructura habilitante será uno de los primeros componentes a desarrollar.

“No es todo inmediato. Hay una secuencia que es una secuencia lógica. Si nosotros vamos a capturar uno de los mercados que han estado estudiados, va a ser también en una zona que va a ir y va a ir creciendo porque tiene que haber una etapa inicial de maduración”, agregó.

Finalmente, Agüero sostuvo que Magallanes se encuentra ante una oportunidad que requiere coordinación entre el sector público, los privados, la academia y las capacidades regionales, especialmente considerando las diferentes velocidades con que operan estos sectores.

Para el director de Fundación Prisma Austral, el desafío consiste en avanzar desde ahora en infraestructura, capital humano, investigación y servicios, de manera que la región pueda aprovechar tanto las oportunidades vinculadas a la transición energética como aquellas derivadas de su posición estratégica en el comercio marítimo internacional.

“Hidrógeno será cuando tenga que ser, pero la estructura, la infraestructura habilitante empieza ahora”, concluyó.

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