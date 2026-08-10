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10 de agosto de 2026

IND MAGALLANES DETALLÓ APOYO A DISCIPLINAS REGIONALES, TALLERES DEPORTIVOS Y NUEVOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Polar en el Deporte

hector serka kusanovic director IND

En una nueva edición de Polar en el Deporte, conducida por Eloy Lara Molina, participó Héctor Serka Kusanovic, director regional del Instituto Nacional de Deportes, IND, para abordar el presente del deporte en Magallanes, el crecimiento de nuevas disciplinas, la planificación de talleres y los principales proyectos de infraestructura deportiva en la región.

Durante la conversación, uno de los primeros temas fue el crecimiento del Newcom, disciplina que ha ido ganando fuerza en Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir. Serka valoró el trabajo de las organizaciones y clubes, destacando que el IND puede apoyar con espacios, coordinación y aportes no pecuniarios, pero que son las propias agrupaciones las que impulsan el desarrollo de sus competencias y actividades.

El director regional también explicó que en Magallanes se practican 116 disciplinas deportivas, aunque el IND no puede estar presente en todas. En ese contexto, adelantó que se trabaja en el diseño de un Centro de Entrenamiento Regional, pensado para incorporar disciplinas que históricamente han tenido menos espacio, como hockey, patinaje, balonmano y futsal, entre otras.

Respecto a los talleres deportivos, Serka informó que actualmente existen 239 talleres distribuidos en la región, incluyendo Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams. Estos se organizan principalmente a través de los programas Crecer en Movimiento, orientado a niños, niñas y adolescentes, y Deporte de Participación Social, dirigido a personas desde los 18 años en adelante, sin límite de edad.

En materia de infraestructura, el director detalló una serie de proyectos relevantes, entre ellos el anteproyecto para el futbolito senior, la futura construcción de camarines en el Estadio Fiscal, el diseño del Centro de Entrenamiento Regional y la proyección de un hotel deportivo con capacidad para 150 personas, comedor, lavandería y auditorio para 200 asistentes. También mencionó la modernización del Gimnasio Fiscal, una obra estimada en cerca de 4.000 millones de pesos.

El programa también abordó las finales escolares y competencias nacionales que se desarrollarán durante los próximos meses, incluyendo los Juegos Deportivos Escolares U14 en Valparaíso, la final juvenil U17 en Concepción, los Juegos de la Araucanía y Paraaraucanía en Los Ríos. Serka explicó que la logística para trasladar delegaciones desde Magallanes es compleja y requiere una inversión significativamente mayor que en regiones del centro del país.

Finalmente, se conversó sobre el programa Promesas Chile, que en Magallanes cuenta con seis centros en funcionamiento y apoya a deportistas de distintas disciplinas. El director destacó el respaldo a jóvenes talentos regionales, incluyendo deportistas seleccionadas nacionales de vóleibol, además de atletas de judo, karate, básquetbol y futsal que reciben beneficios como seguro, apoyo multidisciplinario y recursos para viajes.





hector serka kusanovic director IND

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