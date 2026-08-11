COLEGIO DE PROFESORAS Y PROFESORES DE MAGALLANES RECHAZA CAMPAÑAS DE DIFAMACIÓN CONTRA DOCENTES EN REDES SOCIALES

En defensa de la labor Docente y contra las difamaciones en redes sociales.



Ante los recientes hechos que han afectado a Colegas Docentes de una Escuela en particular y a la Comunidad Educativa en general en nuestra Comuna de Punta Arenas, expresamos de manera categórica nuestro rechazo a las acusaciones anónimas, falsas e infundadas difundidas a través de redes sociales.



La labor pedagógica se construye sobre el respeto, la confianza y el compromiso. No toleraremos que la honra, el prestigio y la trayectoria profesional de las/los Docentes sean objeto de “funas” irresponsables o juicios paralelos en internet que buscan destruir la dignidad de quienes educan.



Hacemos un llamado firme a apoderados y estudiantes a actuar con responsabilidad y madurez. La libertad de expresión no es un cheque en blanco para calumniar. Existen canales conductos e institucionales para encauzar cualquier inquietud o denuncia de forma seria y fundamentada.



Advertimos que no dudaremos en respaldar y exigir las acciones legales pertinentes contra quienes resulten responsables de difundir mentiras o calumnias que atenten contra la integridad moral y profesional de nuestro cuerpo Docente.

Exigimos respeto a la profesión Docente.



La Educación se respeta.



DIRECTORIO REGIONAL MAGALLANES, COLEGIO PROFESORAS Y PROFESORES A.G.



