COLEGIO DE PROFESORAS Y PROFESORES DE MAGALLANES RECHAZA CAMPAÑAS DE DIFAMACIÓN CONTRA DOCENTES EN REDES SOCIALES

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Durante la investigación se logró establecer que, entre los meses de febrero y mayo de este año, se registró la sustracción de bovinos desde la estancia, así como la participación de tres imputados en el delito.
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