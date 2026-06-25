COLEGIO DE PROFESORES ALERTÓ INCONSTITUCIONALIDAD DE ESCUELAS PROTEGIDAS RATIFICADA POR EL TC. GREMIO ADVIERTE AL GOBIERNO QUE PROYECTO DE ADMISIÓN PUEDE SUFRIR EL MISMO REVÉS

El Presidente del Gremio Docente, Mario Aguilar Arévalo, señaló “teníamos razón, se lo dijimos al Gobierno que su famoso proyecto estrella, Escuelas Protegidas -aparte de ser más bien una cosa comunicacional y efectista que no va al fondo del problema de la violencia- y que también expusimos en el Congreso en las dos cámaras, tenía serios problemas de constitucionalidad”.

El líder gremial docente agregó “el Tribunal Constitucional ha declarado que el procedimiento de revisión de mochilas, la expulsión de estudiantes por llamar a movilizarse o paralizar clases, el quitar la gratuidad por situaciones de tipo escolar, son inconstitucionales. Lo señalamos sin ser expertos en Derecho, pero como profesores, como organización lo dijimos”.

Mario Aguilar Arévalo sostuvo “ahora está el proyecto de modificación al Sistema de Admisión, el Gobierno tiene que tener mucho cuidado, porque ya en su anuncio hay varios aspectos que son bastante cuestionables desde el punto de vista de la constitucionalidad también”.

El Presidente del Gremio Docente indicó “el Gobierno podría exponerse a una segunda gran derrota a su iniciativa que también es una suerte de proyecto estrella, porque hemos dicho muy claramente, el SAE necesita revisión y correcciones porque hay aspectos que han sido deficitarios y han provocado problemas ciertamente”.

Advirtió, el líder gremial “no se puede establecer un sistema que sea discriminatorio, no se puede volver al pituto o a que el contacto tenga más importancia que el derecho a la Educación. No se puede establecer un sistema como antes donde, por ejemplo, se impedía que hijos de madres solteras se pudieran matricular en un colegio o se exigía que los padres estuvieran casados y cosas por el estilo que son abiertamente discriminatorias”.

Por último, Mario Aguilar, afirmó “el Gobierno tiene que tener muchísimo cuidado, en Educación los asuntos son delicados, deben ser bien estudiados, se debe legislar con seriedad y no simplemente de manera efectista con cuestiones más bien comunicacionales como hemos denunciado respecto de estos proyectos”.

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