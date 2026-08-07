7 de agosto de 2026
CLUB DEPORTIVO KENSHOKAN PUNTA ARENAS LOGRA CLASIFICAR A 13 DEPORTISTAS AL CAMPEONATO NACIONAL DE KARATE FEDERADO 2027
Fueron dos jornadas extensas de competencia , comenzando el primer día a las 10:00 am y terminando a las 22:00 horas en dónde los deportistas dieron todo en cada una de sus categorías de Kumite y Kata.
Durante los días 01 y 02 de agosto se llevó a cabo el campeonato zonal sur en la ciudad de Puerto Montt, evento clasificatorio al nacional que reunió a más de 700 deportistas desde Puerto Natales hasta Temuco en el Arena Puerto Montt.
Fueron dos jornadas extensas de competencia , comenzando el primer día a las 10:00 am y terminando a las 22:00 horas en dónde los deportistas dieron todo en cada una de sus categorías de Kumite y Kata.
El equipo Kenshokan estuvo compuesto por 19 deportistas en categorías oficiales, 4 en no oficiales y el cuerpo técnico a cargo de Sensei Daniel Cárdenas con el apoyo de los Coachs Nicolás Pino y Marcos Orrego junto a la directiva del club ,padres y apoderados que acompañaron a sus hijos.
Los resultados fueron los siguientes:
Clasificados al nacional categoría de Kata
Matías Casas 2° lugar Kata oficial sub 12
Antonella Casas 2° lugar Kata oficial cadetes
Matías Tascón 2° lugar Kata oficial cadetes
Francisco Pino 3° lugar Kata oficial Cadetes
Kenneth Botten 2° lugar Kata oficial Senior
Clasificados al nacional categoría de Kumite
Josefa Gonzalez 3° lugar sub 14 -47 kilos
Francisco Pino 3° lugar Cadetes -52 kilos
Trinidad Carcovich 1° lugar Cadetes -47 kilos
Antonia Vidal 1° lugar Junior -53 kilos
Jorge Paredes 3° lugar Junior -55 kilos
Jazmin Molina 1° lugar sub 21 +68 kilos y 2° lugar Senior +68 kilos
Antonia Villa 2° lugar Senior -68 kilos
Santiago Miranda 2° lugar Senior -67 kilos
Simón González 3° lugar sub 21 y senior -75 kilos
Categorías no oficiales:
Alonso Epuleo 1°lugar Kata y 2° lugar Kumite 6-7 años
Daniel Cárdenas 1° lugar Kata Masters +35 años
Andrés Casas 2° lugar Kata Masters +35 años
También tuvieron una destacada participación:
Renata Peñafiel
Bruno Barría
Agustín Mellado
Francisco Veloso
Emily Diaz
Agustín Arriaza
Almendra Sánchez
El sensei Daniel Cárdenas destacó el nivel de organización del evento, la calidad de los deportistas de cada asociación y agradece el apoyo fundamental del cuerpo técnico, padres y apoderados, hace el llamado a empresas que puedan apoyar a nuestros deportistas ya que es fundamental poder buscar competencias a modo de preparación para el campeonato nacional que es en diciembre.
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