CLUB DEPORTIVO KENSHOKAN PUNTA ARENAS LOGRA CLASIFICAR A 13 DEPORTISTAS AL CAMPEONATO NACIONAL DE KARATE FEDERADO 2027

Durante los días 01 y 02 de agosto se llevó a cabo el campeonato zonal sur en la ciudad de Puerto Montt, evento clasificatorio al nacional que reunió a más de 700 deportistas desde Puerto Natales hasta Temuco en el Arena Puerto Montt.

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Fueron dos jornadas extensas de competencia , comenzando el primer día a las 10:00 am y terminando a las 22:00 horas en dónde los deportistas dieron todo en cada una de sus categorías de Kumite y Kata.





El equipo Kenshokan estuvo compuesto por 19 deportistas en categorías oficiales, 4 en no oficiales y el cuerpo técnico a cargo de Sensei Daniel Cárdenas con el apoyo de los Coachs Nicolás Pino y Marcos Orrego junto a la directiva del club ,padres y apoderados que acompañaron a sus hijos.

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Los resultados fueron los siguientes:

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Clasificados al nacional categoría de Kata





Matías Casas 2° lugar Kata oficial sub 12

Antonella Casas 2° lugar Kata oficial cadetes

Matías Tascón 2° lugar Kata oficial cadetes

Francisco Pino 3° lugar Kata oficial Cadetes

Kenneth Botten 2° lugar Kata oficial Senior

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Clasificados al nacional categoría de Kumite

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Josefa Gonzalez 3° lugar sub 14 -47 kilos

Francisco Pino 3° lugar Cadetes -52 kilos

Trinidad Carcovich 1° lugar Cadetes -47 kilos

Antonia Vidal 1° lugar Junior -53 kilos

Jorge Paredes 3° lugar Junior -55 kilos

Jazmin Molina 1° lugar sub 21 +68 kilos y 2° lugar Senior +68 kilos

Antonia Villa 2° lugar Senior -68 kilos

Santiago Miranda 2° lugar Senior -67 kilos

Simón González 3° lugar sub 21 y senior -75 kilos

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Categorías no oficiales:

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Alonso Epuleo 1°lugar Kata y 2° lugar Kumite 6-7 años

Daniel Cárdenas 1° lugar Kata Masters +35 años

Andrés Casas 2° lugar Kata Masters +35 años

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También tuvieron una destacada participación:

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Renata Peñafiel

Bruno Barría

Agustín Mellado

Francisco Veloso

Emily Diaz

Agustín Arriaza

Almendra Sánchez

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El sensei Daniel Cárdenas destacó el nivel de organización del evento, la calidad de los deportistas de cada asociación y agradece el apoyo fundamental del cuerpo técnico, padres y apoderados, hace el llamado a empresas que puedan apoyar a nuestros deportistas ya que es fundamental poder buscar competencias a modo de preparación para el campeonato nacional que es en diciembre.