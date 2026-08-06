Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO-336x336-gif
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

6 de agosto de 2026

SLEP MAGALLANES Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN FORTALECEN EL ACOMPAÑAMIENTO A ESTABLECIMIENTOS TÉCNICO-PROFESIONALES

En esta primera etapa el programa considera el acompañamiento a los liceos Industrial Armando Quezada Acharán y Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez.

planTPMagallanes

Con la firma de un convenio de colaboración entre la Ministerio de Educación y el Servicio Local de Educación Pública Magallanes se comenzó a implementar el Programa de Apoyo Diferenciado 2026, una estrategia que permitirá fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en establecimientos de educación media técnico profesional del territorio.

 
Este acuerdo representa un compromiso institucional por impulsar una mejora continua, mediante un acompañamiento técnico sistemático que potenciará las capacidades de los equipos directivos, técnico pedagógicos y docentes, favoreciendo la implementación de estrategias basadas en evidencia y el desarrollo de prácticas pedagógicas de alto impacto.

 
El subdirector (s) de Apoyo Técnico Pedagógico del SLEP Magallanes, Sebastián Muñoz Avendaño, explicó que esta iniciativa “permitirá fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en nuestros establecimientos que imparten educación técnico profesional con un acompañamiento que considera acciones de asesoría, formación y seguimiento, especialmente en las áreas de lenguaje y matemática, fortaleciendo también las capacidades de los equipos directivos, técnicos pedagógicos y docentes”.

 
Entre las principales estrategias se encuentran la implementación de ciclos de reenseñanza, el uso pedagógico de las evaluaciones para la toma de decisiones, la consolidación de rutinas de enseñanza efectivas y el acompañamiento permanente a los equipos educativos para el monitoreo de los avances de sus estudiantes.

 
El trabajo será articulado entre la Dirección de Educación Pública, el SLEP Magallanes, la Secretaría Regional Ministerial de Educación, el Departamento Provincial de Educación y la Agencia de la Calidad, promoviendo una red de apoyo que permita fortalecer las capacidades instaladas en los establecimientos y asegurar la sostenibilidad de las acciones de mejora.

 
En esta primera etapa el programa considera el acompañamiento a los liceos Industrial Armando Quezada Acharán y Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez, a partir de un trabajo colaborativo construido junto a sus comunidades educativas, con foco en el fortalecimiento de los procesos pedagógicos, el liderazgo educativo y la mejora continua de los aprendizajes.

 
“Esperamos que este trabajo colaborativo se traduzca en mejores oportunidades de aprendizaje y en trayectorias educativas más sólidas para nuestros estudiantes”, concluyó Sebastián Muñoz Avendaño, subdirector (s) de Apoyo Técnico Pedagógico del SLEP Magallanes.

CRE 2

PROCHILE REÚNE A EXPORTADORES DE MAGALLANES CON AGREGADOS COMERCIALES DE ESTADOS UNIDOS E INDIA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

NUEVO CONTROL DE EQUIPAJE REFUERZA LA SEGURIDAD FRONTERIZA EN MAGALLANES

Leer Más

La medida, implementada mediante un convenio entre el SAG y Aduanas, incorpora el uso compartido del escáner de rayos X para fortalecer la detección de ilícitos en vuelos nacionales y aumentar la protección de las fronteras regionales.

La medida, implementada mediante un convenio entre el SAG y Aduanas, incorpora el uso compartido del escáner de rayos X para fortalecer la detección de ilícitos en vuelos nacionales y aumentar la protección de las fronteras regionales.

controlequipaje
nuestrospodcast
planTPMagallanes

SLEP MAGALLANES Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN FORTALECEN EL ACOMPAÑAMIENTO A ESTABLECIMIENTOS TÉCNICO-PROFESIONALES

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
planTPMagallanes

SLEP MAGALLANES Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN FORTALECEN EL ACOMPAÑAMIENTO A ESTABLECIMIENTOS TÉCNICO-PROFESIONALES

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
invernadero dante

ALIANZA ENTRE GORE MAGALLANES E INDAP: NUEVOS ROSTROS REVOLUCIONAN LA AGRICULTURA FAMILIAR EN TIERRA DEL FUEGO

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO-336x336-gif
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
casino hydra spa
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
fondodemedios

SEREMI DE GOBIERNO DESTACA APROBACIÓN DEL CORE QUE DA PASO A LA ADJUDICACIÓN DEL FONDO DE MEDIOS 2026

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.