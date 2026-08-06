SLEP MAGALLANES Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN FORTALECEN EL ACOMPAÑAMIENTO A ESTABLECIMIENTOS TÉCNICO-PROFESIONALES

Con la firma de un convenio de colaboración entre la Ministerio de Educación y el Servicio Local de Educación Pública Magallanes se comenzó a implementar el Programa de Apoyo Diferenciado 2026, una estrategia que permitirá fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en establecimientos de educación media técnico profesional del territorio.



Este acuerdo representa un compromiso institucional por impulsar una mejora continua, mediante un acompañamiento técnico sistemático que potenciará las capacidades de los equipos directivos, técnico pedagógicos y docentes, favoreciendo la implementación de estrategias basadas en evidencia y el desarrollo de prácticas pedagógicas de alto impacto.



El subdirector (s) de Apoyo Técnico Pedagógico del SLEP Magallanes, Sebastián Muñoz Avendaño, explicó que esta iniciativa “permitirá fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en nuestros establecimientos que imparten educación técnico profesional con un acompañamiento que considera acciones de asesoría, formación y seguimiento, especialmente en las áreas de lenguaje y matemática, fortaleciendo también las capacidades de los equipos directivos, técnicos pedagógicos y docentes”.



Entre las principales estrategias se encuentran la implementación de ciclos de reenseñanza, el uso pedagógico de las evaluaciones para la toma de decisiones, la consolidación de rutinas de enseñanza efectivas y el acompañamiento permanente a los equipos educativos para el monitoreo de los avances de sus estudiantes.



El trabajo será articulado entre la Dirección de Educación Pública, el SLEP Magallanes, la Secretaría Regional Ministerial de Educación, el Departamento Provincial de Educación y la Agencia de la Calidad, promoviendo una red de apoyo que permita fortalecer las capacidades instaladas en los establecimientos y asegurar la sostenibilidad de las acciones de mejora.



En esta primera etapa el programa considera el acompañamiento a los liceos Industrial Armando Quezada Acharán y Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez, a partir de un trabajo colaborativo construido junto a sus comunidades educativas, con foco en el fortalecimiento de los procesos pedagógicos, el liderazgo educativo y la mejora continua de los aprendizajes.



“Esperamos que este trabajo colaborativo se traduzca en mejores oportunidades de aprendizaje y en trayectorias educativas más sólidas para nuestros estudiantes”, concluyó Sebastián Muñoz Avendaño, subdirector (s) de Apoyo Técnico Pedagógico del SLEP Magallanes.

