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5 de agosto de 2026

LA PASIÓN Y EL RITMO DE MARC ANTHONY ESTE JUEVES EN UN IMPERDIBLE TRIBUTO

El cantante Fermín Opazo debutará en la capital regional con un espectáculo que promete revivir los grandes éxitos del ícono de la salsa en el Lucky 7.

FOTO MARC ANTHONY 2026

​Por primera vez en Punta Arenas y en el escenario de Casino Dreams, Fermín Opazo presentará su tributo a Marc Anthony este jueves 06, no antes de las 23:00 horas, en el restobar Lucky 7, invitando al público a disfrutar de una noche cargada de música, romanticismo y energía.“Es mi primera vez en Magallanes y también en Dreams. Estoy muy contento por esta oportunidad y espero que el público viva una experiencia muy cercana a un concierto de Marc Anthony”, comentó el artista.

 
Trayectoria

 
Aunque inicialmente postuló a un show de talentos interpretando a otro reconocido cantante, su camino tomó un rumbo inesperado que terminó definiendo su carrera.“Postulé a un programa con un tributo a Cristian Castro. Sin embargo, los productores determinaron que tenía un mayor acercamiento con Marc, y desde ahí comenzó este hermoso proyecto que me ha permitido recorrer distintos escenarios”, recordó Opazo.

Espectáculo

 
Con una interpretación que busca rescatar la esencia del vocalista puertorriqueño, el show incluirá sus más grandes éxitos, entregando al público una experiencia marcada por la fuerza interpretativa y el ritmo de la salsa.“Queremos que quienes nos acompañen disfruten cada canción y sientan la emoción de un espectáculo inspirado en esta estrella. Hemos preparado una presentación pensada para que la gente la viva intensamente”, señaló.

 
Al show se accede gratis con la entrada al casino, cuyo importe total es en beneficio fiscal.

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