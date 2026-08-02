MOP PRESENTÓ AL SENADOR ALEJANDRO KUSANOVIC EL AVANCE DE SU CARTERA DE PROYECTOS EN MAGALLANES

El seremi de Obras Públicas de Magallanes, Alejandro Marusic, junto a los directores regionales de los distintos servicios del MOP, sostuvo una reunión de trabajo con el senador Alejandro Kusanovic para presentar el estado de avance de la cartera de proyectos que la cartera impulsa en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Durante el encuentro se revisaron iniciativas en las áreas de vialidad, arquitectura, obras hidráulicas, aeropuertos y obras portuarias. Entre los proyectos expuestos figuran la pavimentación de la Ruta Y-71 Porvenir-Onaissin, la reposición de la Ruta 9 en distintos tramos, el mejoramiento de la Ruta Y-290 Cueva del Milodón-Río Serrano, además de proyectos de servicios sanitarios rurales e infraestructura destinada a fortalecer la conectividad terrestre, marítima y aérea.

La reunión también abordó las necesidades de financiamiento para dar continuidad a obras consideradas prioritarias para el desarrollo regional. El seremi Alejandro Marusic destacó que la instancia permitió dar a conocer el trabajo que desarrolla cada uno de los servicios del ministerio y valoró la disposición de distintos actores para apoyar iniciativas que contribuyan a mejorar la conectividad y la calidad de vida en Magallanes.

Por su parte, el senador Alejandro Kusanovic calificó la reunión como productiva y señaló que buscará gestionar alternativas para respaldar el financiamiento de los proyectos. En ese contexto, indicó que sostendrá conversaciones con el ministro y el subsecretario de Obras Públicas para contribuir a la continuidad de iniciativas como la pavimentación de la Ruta Y-71 entre Porvenir y Onaissin, entre otras obras en ejecución.