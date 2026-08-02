CARABINEROS DESTACA EL ROL DE LA LOGÍSTICA PARA FORTALECER EL SERVICIO POLICIAL EN MAGALLANES

El funcionamiento de la logística institucional y los desafíos que implica mantener operativos los cuarteles en una de las zonas más australes del país fueron los principales temas abordados por el teniente Javier Garrido, jefe de la Sección Logística del Departamento de Apoyo a las Operaciones Policiales (DEOPERPOL) de la Zona Magallanes y Antártica Chilena, durante su participación en Carabineros al fin del mundo. En la entrevista explicó cómo esta labor resulta fundamental para respaldar el trabajo policial que se desarrolla en toda la región.

En conversación con Carabineros al fin del mundo, el oficial detalló que la Sección Logística es la encargada de responder a los requerimientos de los distintos cuarteles, gestionando infraestructura, equipamiento, parque automotriz, bienestar del personal y apoyo operativo. Asimismo, destacó las complejidades que supone abastecer destacamentos ubicados en sectores aislados como Puerto Edén y Puerto Toro, donde la coordinación logística requiere transporte marítimo, aéreo y trabajo conjunto con otras instituciones presentes en la región.

Otro de los temas abordados fue el avance de la reposición de la Primera Comisaría de Punta Arenas. Garrido señaló que la obra registra un 96% de ejecución y contará con infraestructura moderna, eficiencia energética, espacios para el personal, dependencias para la atención de público, caballerizas, caniles y sistemas que permitirán una mayor autonomía operativa, en beneficio tanto de Carabineros como de la comunidad.

Durante el espacio emitido por Polar Comunicaciones, el teniente también valoró la oportunidad de desempeñarse en Magallanes, resaltando las particularidades geográficas de la región y el compromiso que implica mantener el apoyo logístico a los 24 destacamentos distribuidos en el territorio. A su juicio, garantizar condiciones adecuadas para el personal permite fortalecer el servicio policial que Carabineros entrega a la comunidad.





​

