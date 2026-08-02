Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

2 de agosto de 2026

CARABINEROS DESTACA EL ROL DE LA LOGÍSTICA PARA FORTALECER EL SERVICIO POLICIAL EN MAGALLANES

Carabineros al Fin del Mundo

TTE JAVIER GARRIDO

El funcionamiento de la logística institucional y los desafíos que implica mantener operativos los cuarteles en una de las zonas más australes del país fueron los principales temas abordados por el teniente Javier Garrido, jefe de la Sección Logística del Departamento de Apoyo a las Operaciones Policiales (DEOPERPOL) de la Zona Magallanes y Antártica Chilena, durante su participación en Carabineros al fin del mundo. En la entrevista explicó cómo esta labor resulta fundamental para respaldar el trabajo policial que se desarrolla en toda la región.

En conversación con Carabineros al fin del mundo, el oficial detalló que la Sección Logística es la encargada de responder a los requerimientos de los distintos cuarteles, gestionando infraestructura, equipamiento, parque automotriz, bienestar del personal y apoyo operativo. Asimismo, destacó las complejidades que supone abastecer destacamentos ubicados en sectores aislados como Puerto Edén y Puerto Toro, donde la coordinación logística requiere transporte marítimo, aéreo y trabajo conjunto con otras instituciones presentes en la región.

Otro de los temas abordados fue el avance de la reposición de la Primera Comisaría de Punta Arenas. Garrido señaló que la obra registra un 96% de ejecución y contará con infraestructura moderna, eficiencia energética, espacios para el personal, dependencias para la atención de público, caballerizas, caniles y sistemas que permitirán una mayor autonomía operativa, en beneficio tanto de Carabineros como de la comunidad.

Durante el espacio emitido por Polar Comunicaciones, el teniente también valoró la oportunidad de desempeñarse en Magallanes, resaltando las particularidades geográficas de la región y el compromiso que implica mantener el apoyo logístico a los 24 destacamentos distribuidos en el territorio. A su juicio, garantizar condiciones adecuadas para el personal permite fortalecer el servicio policial que Carabineros entrega a la comunidad.



PATRURAL

CORE POR TIERRA DEL FUEGO INICIA REVISIÓN DE LAS LEYES NAVARINO Y TIERRA DEL FUEGO PARA PROYECTAR SU FUTURO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

"LA MANSA FIESTA MITOLÓGICA" GANÓ EL XLV FESTIVAL FOLCLÓRICO EN LA PATAGONIA

Leer Más

​La obra de Adrián Ojeda Cárdenas, interpretada por Patricio González y Los Navegantes, obtuvo el máximo reconocimiento del tradicional certamen. "Curanto de mis Recuerdos" logró el segundo lugar y Sol Naveillán fue distinguida como Mejor Intérprete.

​La obra de Adrián Ojeda Cárdenas, interpretada por Patricio González y Los Navegantes, obtuvo el máximo reconocimiento del tradicional certamen. "Curanto de mis Recuerdos" logró el segundo lugar y Sol Naveillán fue distinguida como Mejor Intérprete.

Patricio González
nuestrospodcast
bcn

PARLAMENTO ANDINO FIRMA ACUERDOS CON LA BCN Y CLARCIEV PARA FORTALECER LA LABOR LEGISLATIVA Y EL DERECHO A LA IDENTIDAD

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
TTE JAVIER GARRIDO

CARABINEROS DESTACA EL ROL DE LA LOGÍSTICA PARA FORTALECER EL SERVICIO POLICIAL EN MAGALLANES

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
recomendaciones perro fallecimiento

¿QUÉ HACER CUANDO FALLECE UNA MASCOTA? CINCO RECOMENDACIONES PARA AFRONTAR ESE MOMENTO CON CALMA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
UE ALZA LA VOZ

DECLARACIÓN PÚBLICA | ÚLTIMA ESPERANZA DECIDIÓ ALZAR LA VOZ

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250