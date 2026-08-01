ESTAS SON LAS SEIS CANCIONES QUE COMPETIRÁN ESTE SÁBADO EN LA FINAL DEL XLV FESTIVAL FOLCLÓRICO EN LA PATAGONIA

La competencia del XLV Festival Folclórico en la Patagonia ya tiene definidas las seis canciones que disputarán esta noche el primer lugar sobre el escenario Alfonso "Cocho" Cárcamo. Cinco composiciones chilenas y una argentina buscarán conquistar al jurado en la jornada final del tradicional certamen.

Las obras clasificadas son: La Mansa Fiesta Mitológica, de Adrián Ojeda Cárdenas, interpretada por Patricio González y Los Navegantes; Curanto de mis Recuerdos, de Daniel Felipe Graglia, interpretada por David Toledo Trío; Los Selknam, de Raúl Salinas, interpretada por Marcela Moreira; Mate y Cueca, de Tomás Villarroel y Manuel Pérez, interpretada por Santa Juana; Ay Mijo que nos Cuenta, de Luis Alfonso Venegas, interpretada por Sol Naveillán; y Un Mismo Corazón, del argentino Andrés Abelli, quien también interpreta la obra.

La presentación de estas seis canciones marcará el cierre de la competencia folclórica de esta edición del festival, instancia en la que el jurado definirá cuál será la composición ganadora de la versión número 45 del certamen.



