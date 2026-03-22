22 de marzo de 2026
ESTE DOMINGO SE DISPUTA LA FINAL DEL CAMPEONATO DE VERANO DE CROSS COUNTRY EN PUNTA ARENAS
La tercera y última fecha del certamen se realizará en el Parque María Behety, con participación abierta desde los 8 años en adelante.
Este domingo 22 de marzo se llevará a cabo la tercera fecha y final del Campeonato de Verano de Cross Country en Punta Arenas, evento organizado por el Club Atlético LEA y patrocinado por la Asociación Deportiva Regional de Atletismo de Magallanes. La actividad marcará el cierre de una competencia que se ha desarrollado durante la temporada estival en la capital regional.
Las inscripciones comenzarán a partir de las 10:00 horas, mientras que las competencias se iniciarán a las 10:30 horas en el circuito ubicado en el sector alto del Parque María Behety. La convocatoria está abierta a deportistas desde los 8 años en adelante, quienes podrán participar tanto a través de clubes asociados como de manera libre.
El campeonato contempla esta tercera fecha como instancia decisiva, tras dos jornadas previas realizadas en el mismo circuito. Una vez finalizadas las pruebas, se efectuará la ceremonia de premiación para reconocer a los participantes destacados del certamen.
La actividad cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Punta Arenas, a través de su Unidad de Deportes, reforzando el impulso al atletismo local y la vida activa en la comunidad. Desde la organización extendieron la invitación a la ciudadanía a presenciar y ser parte de esta jornada deportiva en la región.
ACUERDO IMPULSADO POR DIPUTADO BIANCHI CON ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN PERMITIRÁ RETORNO A CLASES EN PUERTO NATALES
Desde este lunes 23 de marzo.
Desde este lunes 23 de marzo.