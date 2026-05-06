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6 de mayo de 2026

INACH Y NODO ANTÁRTICO IMPULSAN ESTRATEGIA PARA EXPANDIR LA TEMÁTICA ANTÁRTICA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Tras definir su misión, visión y ejes, la Alianza Interuniversitaria Chile Antártico (AICA) cerró su primera fase y proyecta integrar la temática antártica en la formación de profesionales de diversas disciplinas e instalar la identidad antártica en la sociedad.

AICA

Tras varias jornadas de trabajo colaborativo, la Alianza Interuniversitaria Chile Antártico (AICA), finalizó su fase de diseño, consolidando su visión, misión y ejes estratégicos. Este convenio histórico para la educación superior se gestó con la participación de representantes de trece universidades del Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades de Chile (CRUCH) y el Nodo Laboratorio Natural Antártico, conformado por el Instituto Antártico Chileno, la Universidad Austral de Chile, la Universidad de Magallanes y el Instituto Milenio Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos (BASE).

Esta alianza de colaboración universitaria tiene como objetivo potenciar las capacidades de Chile para difundir la identidad antártica a toda la sociedad, con foco en áreas como la formación especializada, la articulación curricular y la vinculación territorial. Esto se realizará a través de una red de trabajo que buscará integrar la temática antártica en planes de estudio de carreras no necesariamente del ámbito científico.

Este trabajo ha sido impulsado por cuatro mujeres vinculadas al conocimiento antártico: la Dra. Pamela Santibáñez (Universidad de Magallanes), la Dra. Leyla Cárdenas (Universidad Austral de Chile) y la Dra. © Giovaninna Sutherland (BASE), junto a Gabriela Willer, secretaria ejecutiva de AICA y profesional del proyecto Nodo. 

Para la Decana de la Facultad de Ciencias, Dra. Leyla Cárdenas, esta iniciativa "demuestra el interés que tiene el CRUCH en transformar a Chile en un país antártico y también en la formación de las y los estudiantes hacia el conocimiento científico, geopolítico, social y productivo desde una perspectiva antártica".

Por su parte, Santibáñez considera que "el desafío de AICA no es generar más conocimiento, sino integrarlo mejor. Esta iniciativa propone articular lo que ya existe para que la Antártica forme parte de la formación profesional de manera consistente y con proyección país, creando y expandiendo la identidad antártica", señala.

En esa línea, reflexiona que "Chile es uno de los siete países reclamantes, uno de los doce firmantes originales del Tratado Antártico, principal puerta de entrada al Continente Blanco y un actor clave en logística y rescate. Además, mantiene una presencia activa en la gobernanza del sistema antártico y una relación histórica, jurídica, geográfica, científica y climática directa con este territorio. Sin embargo, ese posicionamiento contrasta con una realidad incómoda: para gran parte de la ciudadanía percibe a este territorio como un destino remoto, desconocido, ajeno y desconectado de la vida cotidiana de nuestro país", validando la relevancia de esta iniciativa.

Sutherland destaca que las instituciones universitarias, como espacios de reflexión orientados al desarrollo de la sociedad, "han comprendido la importancia de fortalecer la identidad antártica chilena y su rol formativo desde las aulas, articulándose con una amplia red de conocimiento antártico ya consolidada en el país". Asimismo, la abogada subraya que este enfoque permitirá potenciar el conocimiento austral desde una perspectiva multidisciplinaria. 

El diagnóstico es consistente: pese a contar con una comunidad científica activa y una posición estratégica privilegiada, el conocimiento antártico permanece encapsulado en la academia, con baja incidencia en la formación profesional y en la cultura general.

Frente a esto, AICA no busca generar más investigación, sino articular la existente. Su estrategia se estructura en cuatro ejes: reconocer las capacidades instaladas en las universidades; transformarlas en oferta formativa interuniversitaria; habilitar una red operativa que conecte instituciones; e impactar en la sociedad mediante la expansión de la identidad antártica.

Según Willer, el desafío central es avanzar en la implementación de la alianza para el período 2026-2028 con un trabajo coordinado entre las universidades adherentes, donde "el compromiso de la secretaría es asegurar que, en estos años, la alianza se transforme en una red colaborativa sólida, que unifique esfuerzos para materializar la visión de un Chile con identidad antártica compartida", indica.

El siguiente paso es que las universidades diseñen cursos con temática antártica, generen talleres y creen nuevas instancias de encuentro "donde los estudiantes de diversas carreras, no solamente del área científica, aprendan sobre la Antártica y piensen en este territorio como un lugar para su desarrollo profesional", agrega Cárdenas.

Se proyecta que la firma del convenio tenga lugar en el territorio antártico con la participación de las y los rectores de las casas de estudio que se adscriban a AICA, momento que, a juicio de Pamela Santibáñez, "marcará el inicio de esta nueva etapa, la de transformar el conocimiento en formación y la formación en identidad".

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