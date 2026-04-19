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19 de abril de 2026

HABILITAN ROAMING DE EMERGENCIA EN PROVINCIA ANTÁRTICA TRAS CORTE DE FIBRA ÓPTICA AUSTRAL

La medida busca restablecer la conectividad mientras se resuelve la contingencia que afecta a los servicios de telecomunicaciones en la zona.

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El delegado de la Provincia Antártica, Rodolfo Moncada, informó la habilitación de un sistema de roaming de emergencia ante el corte de la Fibra Óptica Austral, lo que ha permitido recuperar en gran parte los servicios de telecomunicaciones.

Según explicó la autoridad, esta medida permitió que la mayoría de las empresas del rubro restablecieran su conectividad, beneficiando directamente a los usuarios afectados por la interrupción del servicio en la zona.

En paralelo, se habilitó un número telefónico de emergencia con el objetivo de garantizar la comunicación en situaciones críticas mientras se mantiene la contingencia.

La autoridad indicó que se continuará monitoreando la situación, a la espera de la reposición total del servicio de fibra óptica, clave para las comunicaciones en la provincia.



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