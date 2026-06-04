RODRIGO ÁLVAREZ ADVIERTE DIFICULTADES EN INSTALACIÓN DEL GOBIERNO Y LLAMA A CONSTRUIR ACUERDOS DE LARGO PLAZO

Un análisis marcado por los desafíos económicos, la seguridad pública y la necesidad de construir acuerdos de Estado realizó esta mañana el abogado, exdiputado por Magallanes y exministro Rodrigo Álvarez durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En conversación telemática con el espacio matinal, Álvarez sostuvo que, si bien aún es temprano para realizar evaluaciones definitivas sobre la actual administración, los primeros meses ya evidencian complejidades propias de la instalación y errores que han obligado a realizar ajustes tempranos.

“Estamos recién empezando. Si esto fuera un partido de fútbol, llevamos cuatro minutos jugados. Pero también es evidente que cambiar ministros y subsecretarios tan rápido demuestra que hubo problemas”, señaló.

El exministro enfatizó que la ciudadanía exige hoy respuestas mucho más rápidas que en décadas anteriores, producto del acceso inmediato a la información y la velocidad con que circulan los contenidos a través de redes sociales y plataformas digitales.

“La política actual exige un estándar muchísimo mayor. Hoy las personas chequean datos, comparan información y esperan respuestas rápidas. Muchos sectores políticos todavía no terminan de entender esa velocidad”, afirmó.

En materia económica, Álvarez manifestó preocupación por el escenario fiscal y el bajo crecimiento, indicando que la situación sería “más compleja de lo que se creía” al inicio del nuevo ciclo gubernamental.

“La discusión económica cambió. Antes las campañas hablaban de cómo gastar recursos; ahora el debate es cómo ahorrar y reducir déficits. Eso refleja un problema mayor”, comentó.

Respecto a las políticas tributarias, defendió la necesidad de revisar la carga impositiva empresarial y aseguró que los cambios permanentes en materia tributaria han generado incertidumbre económica.

“Entre 2010 y 2026 hemos tenido siete reformas tributarias y otra en desarrollo. Eso no es normal para un país que busca crecer y atraer inversión”, sostuvo.

Uno de los puntos centrales de la conversación estuvo marcado por la falta de continuidad en las políticas públicas. Álvarez cuestionó la alternancia política extrema que, a su juicio, ha impedido consolidar proyectos de largo plazo.

“Hemos pasado décadas donde los gobiernos entregan el poder a sectores radicalmente distintos. Eso hace que muchas veces volvamos a empezar”, indicó.

El exdiputado agregó que Chile perdió parte de la visión estratégica que existía años atrás, recordando que hace poco más de una década existía consenso transversal sobre objetivos como alcanzar el desarrollo.

“Antes existían metas compartidas. Hoy cuesta encontrar esas visiones comunes y eso termina afectando la capacidad del país para proyectarse”, expresó.

Finalmente, valoró que el actual Ejecutivo haya comenzado a incorporar figuras con experiencia política y administrativa, asegurando que gobernar requiere combinar renovación con conocimiento del aparato estatal.

“Siempre se necesita gente nueva, pero también personas con experiencia. La política pública y el Estado tienen complejidades que no se aprenden de un día para otro”, concluyó.





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