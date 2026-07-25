GOBIERNO RESPALDARÁ PROYECTO PARA CREAR EL DÍA NACIONAL DE LA REINSERCIÓN SOCIAL

El Gobierno anunció que respaldará el proyecto que busca establecer el 18 de julio como el Día Nacional de la Reinserción Social. La iniciativa, impulsada por la Bancada Parlamentaria por la Reinserción, fue dada a conocer durante el encuentro "Del Prejuicio a la Oportunidad", realizado en el Centro de Educación y Trabajo (CET) de Colina I y organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gendarmería de Chile y Juntos por la Reinserción de la Corporación 3xi.

Durante la actividad, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, confirmó que el Ejecutivo patrocinará el proyecto, señalando que la reinserción social debe consolidarse como una política de Estado. La fecha propuesta coincide con el natalicio de Nelson Mandela, jornada que actualmente es conmemorada por organizaciones vinculadas a la reinserción.

En el encuentro también se presentaron antecedentes sobre la situación del sistema penitenciario chileno. Entre ellos, se informó que las cárceles registran una ocupación cercana al 151% de su capacidad y que mantener un empleo durante al menos dos meses reduce la reincidencia en un 68,5%. Asimismo, se destacó que las personas que pasan por un Centro de Educación y Trabajo presentan menores niveles de reincidencia en comparación con quienes recuperan la libertad sin acceder a estos programas.

La jornada reunió a representantes del sector público, empresas, organizaciones de la sociedad civil y personas privadas de libertad, quienes participaron en mesas de trabajo y compartieron experiencias sobre los desafíos de la reinserción social. Los organizadores destacaron la importancia de fortalecer la colaboración entre el Estado y el sector privado para ampliar las oportunidades de integración laboral.

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