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22 de julio de 2026

MESA REGIONAL MUJER, MINERÍA Y ENERGÍA REALIZA SU PRIMERA SESIÓN 2026 AMPLIADA CON AUTORIDADES, EMPRESAS Y ACADEMIA

La instancia, liderada por las Secretarías Regionales Ministeriales de Minería, de la Mujer y la Equidad de Género y Energía, reunió a autoridades, servicios públicos, empresas y la academia para impulsar una agenda regional que promueva la formación, incorporación y desarrollo de las mujeres en sectores estratégicos para Magallanes.

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​La jornada, realizada en dependencias de ENAP Magallanes, reunió a los principales actores públicos, privados y académicos relacionados con ambas industrias para iniciar un trabajo colaborativo orientado a fortalecer la participación femenina en sectores estratégicos para el desarrollo regional, promoviendo la articulación entre la formación técnico-profesional, las oportunidades laborales y las necesidades de la industria.

 
La seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Gabriela Sánchez, explicó que esta iniciativa recoge el trabajo impulsado por el Ministerio en todo el país, incorporando una mirada propia para la realidad regional "Como ha señalado nuestra ministra Judith Marín, la Mesa Mujer y Minería ha demostrado durante diez años que es posible abrir más oportunidades para las mujeres en una industria estratégica para el país. El sector energético, impulsado por nuevas tecnologías como el hidrógeno verde, y la minería en desarrollo presentan una gran oportunidad para la región. Históricamente se han caracterizado por ser industrias masculinizadas, donde persisten brechas de participación, sesgos en la contratación y una menor proporción de mujeres en cargos técnicos y de liderazgo. En el contexto de la Mesa Regional Mujer, Minería y Energía, nuestro desafío radica en preparar a las mujeres de Magallanes para enfrentar los requerimientos técnicos de las empresas emergentes. Por ello, esta Mesa busca el trabajo articulado con el sector privado y las instituciones de formación académica para disminuir la brecha de acceso. El propósito es claro: asegurar la capacitación pertinente para que las mujeres magallánicas puedan acceder en igualdad de condiciones a los puestos de trabajo de alto valor que demandarán estos sectores en el corto y mediano plazo”, concluyó la Seremi.

 
El seremi de Minería, Óscar Basualdo, destacó que esta primera sesión representa un paso importante para avanzar en una agenda regional construida de manera colaborativa. "Hoy hemos desarrollado la primera Mesa Mujer, Minería y Energía, convocando junto a la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género y la Seremi de Energía a representantes del sector público, empresas privadas y el mundo académico. Estamos trabajando para abordar las brechas que aún existen y avanzar en una mayor inclusión de las mujeres en el mundo laboral y también en el ámbito formativo, preparando a más mujeres para incorporarse a los sectores minero y energético de la Región de Magallanes".

 
Por su parte, el seremi de Energía, Marco Antonio Pinto Torres, señaló que uno de los principales desafíos será construir una visión regional que permita orientar el trabajo de la mesa durante los próximos años "Estamos levantando los primeros lineamientos para el período 2026-2027 junto a los actores públicos y privados. Queremos tener una visión integral de cómo las mujeres participan hoy en las distintas faenas de nuestra región, conocer cómo ha sido su formación y desarrollo, e identificar experiencias que inspiren a nuevas generaciones. Buscamos visibilizar a mujeres que representan el aporte y el compromiso de quienes hoy trabajan en los sectores de minería y energía en Magallanes".

 
Como principal acuerdo de esta primera sesión, las instituciones participantes iniciarán la elaboración de un diagnóstico regional que permita identificar las brechas, oportunidades y buenas prácticas existentes en materia de participación femenina en los sectores minero y energético. Este trabajo incorporará la mirada del sector público, las empresas y la academia, y servirá de base para construir una agenda regional 2026-2030 con acciones orientadas a fortalecer la formación de capital humano, la vinculación entre la educación y la industria, el acceso al empleo, la permanencia y el desarrollo de las mujeres en estas actividades estratégicas para Magallanes.

 
La instancia contó con la participación de la Delegada Presidencial Regional, Erika Farías Guerra; del seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas Ponce; del seremi de Educación, José Raúl Alvarado Díaz; además de directores de servicios públicos, quienes entregaron sus aportes sectoriales a la jornada.

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