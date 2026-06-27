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27 de junio de 2026

GOBIERNO CREA MESA INTERMINISTERIAL PARA IMPULSAR 50 MIL NUEVOS EMPLEOS CON FOCO EN REGIONES Y MUJERES

​La instancia, liderada por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, sesionará semanalmente para coordinar medidas destinadas a fortalecer el empleo durante los próximos cuatro meses, priorizando los territorios con mayores desafíos laborales.

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El Gobierno anunció la creación de la Mesa Interministerial por el Empleo, iniciativa que buscará generar 50 mil nuevos puestos de trabajo durante los próximos cuatro meses mediante la coordinación de programas públicos y acciones en conjunto con gobiernos regionales, municipios y servicios estatales. La medida fue presentada tras el quinto Consejo de Gabinete realizado en La Moneda, centrado en la reactivación económica y la generación de empleo.

La mesa será encabezada por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, e integrada por el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau; la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín; y el subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa. El objetivo es acelerar la ejecución de iniciativas que permitan enfrentar la desaceleración estacional del empleo, con especial énfasis en las regiones y en la incorporación laboral de las mujeres.

El biministro Daniel Mas señaló que el Presidente José Antonio Kast instruyó avanzar en medidas concretas para fortalecer el empleo en el país. En esa línea, explicó que se utilizarán instrumentos ya existentes de Sercotec, Corfo y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) para impulsar proyectos con impacto directo en la generación de puestos de trabajo. Además, destacó que la estrategia se implementará en coordinación con gobiernos regionales y municipios, poniendo especial atención en regiones como Valparaíso y Biobío, que presentan mayores dificultades en materia laboral.


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