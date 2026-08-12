MUNICIPIO REALIZARÁ JORNADA RECREATIVA INCLUSIVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN PUNTA ARENAS

"Una mañana para compartir y bailar en comunidad" es el nombre de la actividad que realizará este miércoles la Unidad de Discapacidad de la Municipalidad de Punta Arenas, en el marco de una nueva Jornada Recreativa Inclusiva. La iniciativa está dirigida a personas con discapacidad, sus cuidadoras y familias.





La jornada contempla la participación de 150 personas, quienes podrán disfrutar de actividades recreativas, deportivas y culturales, además de un espacio de encuentro y convivencia.





El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la importancia de generar espacios seguros y especialmente preparados para la participación de las personas con discapacidad de la comuna. "Va a haber zumba inclusiva, juegos recreativos inclusivos y un show artístico familiar para que los acompañantes también tengan un buen rato".

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Junto con lo anterior, Radonich recalcó que "serán dos horas donde nuestros reyes van a ser los jóvenes discapacitados de la comuna en un lugar seguro, en un lugar que está pensado para que en todas las actividades la pasen muy bien, pero pensado para que ellos no tengan ningún riesgo y que puedan hacer muchas cosas entretenidas", señaló.

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Finalmente, desde la Unidad de Discapacidad del municipio extendieron la invitación a las organizaciones de discapacidad y personas cuidadoras a participar de esta instancia.