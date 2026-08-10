CADEM: AGENDA DE SEGURIDAD DEL PRESIDENTE KAST GENERA AMPLIO RESPALDO EN SUS PRINCIPALES MEDIDAS

Este domingo, Cadem publicó una nueva encuesta de Plaza Pública, en la que se consultó sobre la nueva Agenda de Seguridad anunciada por el presidente José Antonio Kast en cadena nacional.

Asimismo, el sondeo reveló que, durante la primera semana de agosto, un 40% aprueba la gestión del mandatario, mientras que un 56% la desaprueba.

Percepción sobre la nueva Agenda de Seguridad del presidente Kast

Entre las medidas de seguridad que obtuvieron mayor respaldo en la encuesta se encuentran el aumento de las penas para quienes recluten a menores de edad para cometer delitos (88%), mantener un despliegue policial permanente en los 50 barrios más críticos del país (84%) y considerar un delito con penas agravadas, el pertenecer a una organización criminal (82%).

La opinión está dividida respecto de la propuesta de crear un nuevo Estado de Excepción en determinados sectores para enfrentar el crimen organizado. Si bien un 49% está de acuerdo con ella, un 44% se manifiesta en contra.

Permitir que las Fuerzas Armadas apoyen a Carabineros en operaciones contra el crimen organizado e interceptar telecomunicaciones para facilitar diligencias e investigaciones son las medidas con mayor respaldo, con un 76% y 70%, respectivamente.

Por otro lado, restringir temporalmente la libertad de tránsito y limitar la libertad de reunión en determinados barrios son las que generan mayor rechazo.

Fuente: chilevision.cl

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