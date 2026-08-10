Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO 336x336-gif
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

10 de agosto de 2026

CADEM: AGENDA DE SEGURIDAD DEL PRESIDENTE KAST GENERA AMPLIO RESPALDO EN SUS PRINCIPALES MEDIDAS

Un 88% respalda el aumento de las penas para quienes recluten a menores de edad para cometer delitos.

Kast

Este domingo, Cadem publicó una nueva encuesta de Plaza Pública, en la que se consultó sobre la nueva Agenda de Seguridad anunciada por el presidente José Antonio Kast en cadena nacional.

Asimismo, el sondeo reveló que, durante la primera semana de agosto, un 40% aprueba la gestión del mandatario, mientras que un 56% la desaprueba.

Percepción sobre la nueva Agenda de Seguridad del presidente Kast

Entre las medidas de seguridad que obtuvieron mayor respaldo en la encuesta se encuentran el aumento de las penas para quienes recluten a menores de edad para cometer delitos (88%), mantener un despliegue policial permanente en los 50 barrios más críticos del país (84%) y considerar un delito con penas agravadas, el pertenecer a una organización criminal (82%).

La opinión está dividida respecto de la propuesta de crear un nuevo Estado de Excepción en determinados sectores para enfrentar el crimen organizado. Si bien un 49% está de acuerdo con ella, un 44% se manifiesta en contra.

Permitir que las Fuerzas Armadas apoyen a Carabineros en operaciones contra el crimen organizado e interceptar telecomunicaciones para facilitar diligencias e investigaciones son las medidas con mayor respaldo, con  un 76% y 70%, respectivamente.

Por otro lado, restringir temporalmente la libertad de tránsito y limitar la libertad de reunión en determinados barrios son las que generan mayor rechazo.

Fuente: chilevision.cl


CORTE DE APELACIONES

CORTE DE PUNTA ARENAS CONFIRMA QUE EXALCALDESA ANTONIETA OYARZO NO TENDRÁ MEDIDAS CAUTELARES EN INVESTIGACIÓN

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

CADEM: AGENDA DE SEGURIDAD DEL PRESIDENTE KAST GENERA AMPLIO RESPALDO EN SUS PRINCIPALES MEDIDAS

Leer Más

Un 88% respalda el aumento de las penas para quienes recluten a menores de edad para cometer delitos.

Un 88% respalda el aumento de las penas para quienes recluten a menores de edad para cometer delitos.

Kast
nuestrospodcast
amplian-detencion-para-sujeto-acusado-de-asesinar-a-su-companero-de-tripulacion-en-punta-arenas-750x400

AMPLÍAN DETENCIÓN DE IMPUTADO POR HOMICIDIO OCURRIDO A BORDO DE EMBARCACIÓN EN PUNTA ARENAS

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO 336x336-gif
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
cuencariorobalo

RECORRIDO PREVENTIVO EN LA CUENCA DEL RÍO RÓBALO FORTALECE PREPARACIÓN ANTE RIESGOS NATURALES EN PUERTO WILLIAMS

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
RENÉ GÓMEZ

RENÉ GÓMEZ DESTACA LOS 10 AÑOS DE HALIM MUSIC Y EL IMPULSO A LA MÚSICA INDEPENDIENTE EN MAGALLANES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
casino hydra spa
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
aguasmagallanesaguapotable

AGUAS MAGALLANES ACLARA QUE EL AGUA POTABLE MANTIENE SU CALIDAD Y ATRIBUYE CAMBIOS EN EL SABOR A LOS DESHIELOS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.