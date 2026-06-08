CADEM: APROBACIÓN DE KAST SUBE A 43%, SU MEJOR RESULTADO DESDE EL 24 DE MARZO

Aprobación presidencial. Hoy se dio a conocer la última encuesta Cadem, que señala que la aprobación del Presidente José Antonio Kast volvió a subir, llegando a 43% (dos puntos más que en la encuesta dada a conocer el martes, tras la Cuenta Pública), mientras la desaprobación cayó a 50% (5 puntos menos)

La desaprobación, en tanto, retrocedió 5 puntos a 50%. Los segmentos donde mejora son los jóvenes entre 18 y 34 años (29%, 9 puntos más), estratos medios (40%, 7 puntos más) y habitantes de la Región Metropolitana (43%, 6 puntos más).

Registro de Vándalos. En cuanto al Registro de Vándalos e Incivilidades anunciado en la cuenta pública del lunes, 67% está de acuerdo con la iniciativa, mientras 28% está en desacuerdo.

Las incivilidades y delitos que se registran con más frecuencia en los barrios y que mayor temor generan son el consumo de drogas y alcohol en espacios públicos, el delivery agresivo, personas durmiendo en la calle y los fuegos artificiales.

Respecto al castigo frente a incivilidades graves, 49% cree que se debería pagar una multa o reparar el daño causado y 30% que se deberían perder temporalmente ciertos beneficios sociales del Estado.

En cuanto a estos últimos, 72% está de acuerdo con que pierdan bonos o transferencias monetarias, 70% la licencia de conducir, 69% el pasaporte, 66% subsidios de arriendo, 65% la renovación del permiso de circulación, 64% becas o beneficios estudiantiles, 63% la gratuidad en educación superior, 62% subsidios habitacionales y 55% la PGU.

Más cárceles. Sobre la necesidad de contar con más cárceles, 72% está de acuerdo y 66% opina que deberían estar en zonas alejadas de las ciudades.

En ese sentido, un 65% está de acuerdo con que se construya una nueva cárcel en su región, pero sólo 30% la quiere en su comuna y 13% en su barrio. Además, 61% está de acuerdo con la ampliación de la cárcel Santiago 1.





Fuente: ex-ante.cl

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