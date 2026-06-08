Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA Cyber Day
AGUAS MAG FONDO CONCURS
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

8 de junio de 2026

CADEM: APROBACIÓN DE KAST SUBE A 43%, SU MEJOR RESULTADO DESDE EL 24 DE MARZO

La desaprobación, en tanto, retrocedió 5 puntos a 50%. En cuanto al Registro de Vándalos e Incivilidades anunciado en la cuenta pública del lunes, un 67% está de acuerdo con la iniciativa, mientras un 28% está en desacuerdo

kastcuentapublica

Aprobación presidencial. Hoy se dio a conocer la última encuesta Cadem, que señala que la aprobación del Presidente José Antonio Kast volvió a subir, llegando a 43% (dos puntos más que en la encuesta dada a conocer el martes, tras la Cuenta Pública), mientras la desaprobación cayó a 50% (5 puntos menos)

  • La desaprobación, en tanto, retrocedió 5 puntos a 50%. Los segmentos donde mejora son los jóvenes entre 18 y 34 años (29%, 9 puntos más), estratos medios (40%, 7 puntos más) y habitantes de la Región Metropolitana (43%, 6 puntos más).

Registro de Vándalos. En cuanto al Registro de Vándalos e Incivilidades anunciado en la cuenta pública del lunes, 67% está de acuerdo con la iniciativa, mientras 28% está en desacuerdo.

  • Las incivilidades y delitos que se registran con más frecuencia en los barrios y que mayor temor generan son el consumo de drogas y alcohol en espacios públicos, el delivery agresivo, personas durmiendo en la calle y los fuegos artificiales.
  • Respecto al castigo frente a incivilidades graves, 49% cree que se debería pagar una multa o reparar el daño causado y 30% que se deberían perder temporalmente ciertos beneficios sociales del Estado.
  • En cuanto a estos últimos, 72% está de acuerdo con que pierdan bonos o transferencias monetarias, 70% la licencia de conducir, 69% el pasaporte, 66% subsidios de arriendo, 65% la renovación del permiso de circulación, 64% becas o beneficios estudiantiles, 63% la gratuidad en educación superior, 62% subsidios habitacionales y 55% la PGU.

Más cárceles. Sobre la necesidad de contar con más cárceles, 72% está de acuerdo y 66% opina que deberían estar en zonas alejadas de las ciudades.

  • En ese sentido, un 65% está de acuerdo con que se construya una nueva cárcel en su región, pero sólo 30% la quiere en su comuna y 13% en su barrio. Además, 61% está de acuerdo con la ampliación de la cárcel Santiago 1.

Fuente: ex-ante.cl


Kast

CADEM: APROBACIÓN DE KAST CAE A 38% EN LA ANTESALA DE SU PRIMERA CUENTA PÚBLICA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

CADEM: APROBACIÓN DE KAST SUBE A 43%, SU MEJOR RESULTADO DESDE EL 24 DE MARZO

Leer Más

La desaprobación, en tanto, retrocedió 5 puntos a 50%. En cuanto al Registro de Vándalos e Incivilidades anunciado en la cuenta pública del lunes, un 67% está de acuerdo con la iniciativa, mientras un 28% está en desacuerdo

La desaprobación, en tanto, retrocedió 5 puntos a 50%. En cuanto al Registro de Vándalos e Incivilidades anunciado en la cuenta pública del lunes, un 67% está de acuerdo con la iniciativa, mientras un 28% está en desacuerdo

kastcuentapublica
nuestrospodcast
BALANCE DE SEGURIDAD PÚBLICA (2)

ACCIDENTES ASOCIADOS AL CONSUMO DE ALCOHOL DEJAN LESIONADOS Y MÁS DE $7 MILLONES EN DAÑOS EN PUNTA ARENAS

ARCA Cyber Day
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
kastcuentapublica

CADEM: APROBACIÓN DE KAST SUBE A 43%, SU MEJOR RESULTADO DESDE EL 24 DE MARZO

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA Cyber Day
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
Mesa de trabajo

MESA DE TRABAJO AVANZA EN APOYO A PENSIONADOS Y EX TRABAJADORES DE RÍO TURBIO RESIDENTES EN PUERTO NATALES

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Municipalidad y centro

MÁS CERCA DE LAS PERSONAS: MUNICIPIO Y CENTRO DE REHABILITACIÓN FORTALECEN TRABAJO CONJUNTO EN CABO DE HORNOS

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250