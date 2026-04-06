CADEM: DESAPROBACIÓN A GESTIÓN DE KAST SIGUE AUMENTANDO Y LLEGA AL 53% EN SU TERCERA SEMANA

La desaprobación del presidente José Antonio Kast sigue disminuyendo. Así lo reveló la última edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem publicada este domingo 5 de abril.

Esta tendencia se mantiene desde que el gobierno anunció el alza de todos los combustibles a nivel nacional.

La medición revela que un 53% de los encuestados desaprueba la forma en que Kast conduce su administración, frente a un 42% que la aprueba. Un 5% no entregó respuesta.

La evolución de estas cifras muestra un aumento constante en la desaprobación desde el 24 de marzo (49%), pasando por el 26 de marzo (51%), el 1 de abril (52%) y llegando al 3 de abril (53%), mientras que la aprobación ha descendido en paralelo del 47% al 42%.

Además, la encuesta abordó las principales preocupaciones económicas de la ciudadanía en este inicio de gestión.

La inflación sigue siendo el tema central: un 59% considera que “el aumento de los precios” es el principal problema económico del país, recogió Meganoticias.

Le siguen el “bajo crecimiento de la economía” (14%), el “escenario internacional y guerra comercial” (10%), y con un 2% cada uno, la “baja inversión” y la “baja productividad”.

Fuente: cnnchile.com

