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6 de abril de 2026

CADEM: DESAPROBACIÓN A GESTIÓN DE KAST SIGUE AUMENTANDO Y LLEGA AL 53% EN SU TERCERA SEMANA

​El sondeo también reveló que la inflación sigue siendo el tema central, ya que un 59% considera que “el aumento de los precios” es el principal problema económico del país.

kastcadem

La desaprobación del presidente José Antonio Kast sigue disminuyendo. Así lo reveló la última edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem publicada este domingo 5 de abril.

Esta tendencia se mantiene desde que el gobierno anunció el alza de todos los combustibles a nivel nacional.

La medición revela que un 53% de los encuestados desaprueba la forma en que Kast conduce su administración, frente a un 42% que la aprueba. Un 5% no entregó respuesta.

La evolución de estas cifras muestra un aumento constante en la desaprobación desde el 24 de marzo (49%), pasando por el 26 de marzo (51%), el 1 de abril (52%) y llegando al 3 de abril (53%), mientras que la aprobación ha descendido en paralelo del 47% al 42%.

Además, la encuesta abordó las principales preocupaciones económicas de la ciudadanía en este inicio de gestión.

La inflación sigue siendo el tema central: un 59% considera que “el aumento de los precios” es el principal problema económico del país, recogió Meganoticias.

Le siguen el “bajo crecimiento de la economía” (14%), el “escenario internacional y guerra comercial” (10%), y con un 2% cada uno, la “baja inversión” y la “baja productividad”.

Fuente: cnnchile.com

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