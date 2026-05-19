Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

19 de mayo de 2026

ARCHI CUMPLE 90 AÑOS CONECTANDO CHILE Y REAFIRMANDO EL ROL DE LA RADIO EN LA VIDA PÚBLICA

​ARCHI cumple 90 años conectando Chile y reafirmando su liderazgo en la radiodifusión

90-anos-conectando-CHILE-video-ARCHI

​Este 19 de mayo, ARCHI celebra 90 años desde la proclamación legal de sus estatutos, consolidándose como la asociación de medios de comunicación más antigua de Chile.

Fundada en 1935 como Asociación de Broadcasters de Chile, la institución ha promovido durante nueve décadas una radiodifusión libre, independiente y de excelencia técnica y profesional.

Bajo el concepto “90 años conectando Chile”, ARCHI destaca el rol histórico de la radio en momentos fundamentales para el país: elecciones, catástrofes, emergencias y grandes hitos nacionales, siendo un medio cercano, oportuno y confiable para millones de personas.

Su impacto sigue plenamente vigente. El Debate Presidencial ARCHI 2025 convocó a más de 4,5 millones de auditores en todo Chile, según cifras de Ipsos (Archi), reafirmando la capacidad de convocatoria y relevancia de la radio en la conversación pública y democrática.

Actualmente, ARCHI agrupa a más de 1.000 emisoras a nivel nacional y mantiene una activa participación en debates regulatorios vinculados al desarrollo del sector.

Además, forma parte de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), fortaleciendo su presencia regional e internacional.

A 90 años de historia, ARCHI renueva su compromiso con la libertad de expresión y el futuro de la radiodifusión chilena.


Show masivo-38

MÁS DE 11 MIL NATALINOS VIBRARON AL RITMO DE LA RANCHERA TROPICAL EN UN HISTÓRICO ANIVERSARIO COMUNAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

PLENO DEL CONSEJO REGIONAL APRUEBA DISEÑO PARA RENOVAR EL GIMNASIO DE LA VILLA ALFREDO LORCA DE PUNTA ARENAS: BENEFICIARÍA A MÁS DE CINCO MIL PERSONAS

Leer Más

El informe mostró los resultados de una encuesta realizada a los vecinos y vecinas del sector: el recinto, de ser habilitado, beneficiaría a al menos 5.556 personas.

El informe mostró los resultados de una encuesta realizada a los vecinos y vecinas del sector: el recinto, de ser habilitado, beneficiaría a al menos 5.556 personas.

core18052026
nuestrospodcast
tabsamunichornos

TABSA Y MUNICIPIO DE CABO DE HORNOS SE REÚNEN PARA PRESENTAR PROYECTOS EN MIRAS A POTENCIAR LA CONECTIVIDAD Y EL TURISMO AUSTRAL

Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
tabsamunichornos

TABSA Y MUNICIPIO DE CABO DE HORNOS SE REÚNEN PARA PRESENTAR PROYECTOS EN MIRAS A POTENCIAR LA CONECTIVIDAD Y EL TURISMO AUSTRAL

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO 336x336-gif
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
YFU

YOUTH FOR UNDERSTANDING (YFU) IMPULSA CAMPAÑA PARA REACTIVAR SUS PROGRAMAS DE INTERCAMBIO CULTURAL EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Plantector

ESTUDIANTE MAGALLÁNICO IMPULSA APP CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA DETECTAR ENFERMEDADES EN CULTIVOS

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250