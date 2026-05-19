ARCHI CUMPLE 90 AÑOS CONECTANDO CHILE Y REAFIRMANDO EL ROL DE LA RADIO EN LA VIDA PÚBLICA

​Este 19 de mayo, ARCHI celebra 90 años desde la proclamación legal de sus estatutos, consolidándose como la asociación de medios de comunicación más antigua de Chile.

Fundada en 1935 como Asociación de Broadcasters de Chile, la institución ha promovido durante nueve décadas una radiodifusión libre, independiente y de excelencia técnica y profesional.

Bajo el concepto “90 años conectando Chile”, ARCHI destaca el rol histórico de la radio en momentos fundamentales para el país: elecciones, catástrofes, emergencias y grandes hitos nacionales, siendo un medio cercano, oportuno y confiable para millones de personas.

Su impacto sigue plenamente vigente. El Debate Presidencial ARCHI 2025 convocó a más de 4,5 millones de auditores en todo Chile, según cifras de Ipsos (Archi), reafirmando la capacidad de convocatoria y relevancia de la radio en la conversación pública y democrática.

Actualmente, ARCHI agrupa a más de 1.000 emisoras a nivel nacional y mantiene una activa participación en debates regulatorios vinculados al desarrollo del sector.

Además, forma parte de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), fortaleciendo su presencia regional e internacional.

A 90 años de historia, ARCHI renueva su compromiso con la libertad de expresión y el futuro de la radiodifusión chilena.

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