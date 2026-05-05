Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336if
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

5 de mayo de 2026

COLEGIO PIERRE FAURE CELEBRA 37 AÑOS DESTACANDO SU CRECIMIENTO Y PROYECCIÓN EN PUNTA ARENAS

Buenos días región.

colegiopierrefaure

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Pilar Bahamóndez, rectora del Colegio Pierre Faure, junto a Paula Vera Szigethi, sostenedora del establecimiento, conversaron sobre el aniversario número 37 de la institución, destacando su historia, crecimiento y proyecciones en Punta Arenas.

Durante la instancia, ambas representantes abordaron la evolución que ha tenido el colegio desde sus inicios, cuando contaba con solo 12 estudiantes, hasta la actualidad, donde la comunidad educativa alcanza los 550 alumnos, desde nivel parvulario hasta enseñanza media. A ello se suma un equipo de 98 funcionarios que forman parte del proyecto educativo.

Asimismo, se relevó el enfoque científico humanista que caracteriza al establecimiento, el cual ha sido clave en la formación integral de sus estudiantes a lo largo de los años, consolidando su propuesta educativa en la región.

En la conversación también se abordaron los logros recientes del colegio, así como las proyecciones institucionales, enfocadas en continuar fortaleciendo la calidad educativa y adaptarse a los nuevos desafíos del sistema, manteniendo su sello formativo.

De esta manera, el Colegio Pierre Faure conmemora un nuevo aniversario reafirmando su compromiso con la educación en Punta Arenas y proyectando su desarrollo hacia el futuro.


superAescmanuelbulnes

ESCUELA MANUEL BULNES LANZA NUEVA MISIÓN DE ASISTENCIA CON "SÚPER A" Y DESTACA POSITIVOS AVANCES EN PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

OPERATIVOS MUNICIPALES PERMITIERON DOS DETENCIONES POR PORTE DE ARMA BLANCA

Leer Más

Los procedimientos se desarrollaron durante el fin de semana largo en los sectores centro y norte de Punta Arenas.

Los procedimientos se desarrollaron durante el fin de semana largo en los sectores centro y norte de Punta Arenas.

OPERATIVOS SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (5)
nuestrospodcast
comisión hacienda, carlos bianchi

DIPUTADO CARLOS BIANCHI EXIGIÓ INVESTIGACIÓN POR DOBLES COBROS DE IMPUESTOS Y LOGRÓ ACUERDO EN COMISIÓN DE HACIENDA PARA OFICIAR AL SII Y TESORERÍA

Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
comisión hacienda, carlos bianchi

DIPUTADO CARLOS BIANCHI EXIGIÓ INVESTIGACIÓN POR DOBLES COBROS DE IMPUESTOS Y LOGRÓ ACUERDO EN COMISIÓN DE HACIENDA PARA OFICIAR AL SII Y TESORERÍA

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336if
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
DPR Antártica_Stgo_1_

DELEGADA PRESIDENCIAL ERICKA FARÍAS PARTICIPÓ EN SESIÓN ESTRATÉGICA SOBRE POLÍTICA ANTÁRTICA EN SANTIAGO

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
ELECTROMOVILIDAD

ESTUDIANTE DESARROLLA MODELO CON IA PARA ANALIZAR POLÍTICAS DE ELECTROMOVILIDAD EN CHILE

publicite aquí