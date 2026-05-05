COLEGIO PIERRE FAURE CELEBRA 37 AÑOS DESTACANDO SU CRECIMIENTO Y PROYECCIÓN EN PUNTA ARENAS

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Pilar Bahamóndez, rectora del Colegio Pierre Faure, junto a Paula Vera Szigethi, sostenedora del establecimiento, conversaron sobre el aniversario número 37 de la institución, destacando su historia, crecimiento y proyecciones en Punta Arenas.

Durante la instancia, ambas representantes abordaron la evolución que ha tenido el colegio desde sus inicios, cuando contaba con solo 12 estudiantes, hasta la actualidad, donde la comunidad educativa alcanza los 550 alumnos, desde nivel parvulario hasta enseñanza media. A ello se suma un equipo de 98 funcionarios que forman parte del proyecto educativo.

Asimismo, se relevó el enfoque científico humanista que caracteriza al establecimiento, el cual ha sido clave en la formación integral de sus estudiantes a lo largo de los años, consolidando su propuesta educativa en la región.

En la conversación también se abordaron los logros recientes del colegio, así como las proyecciones institucionales, enfocadas en continuar fortaleciendo la calidad educativa y adaptarse a los nuevos desafíos del sistema, manteniendo su sello formativo.

De esta manera, el Colegio Pierre Faure conmemora un nuevo aniversario reafirmando su compromiso con la educación en Punta Arenas y proyectando su desarrollo hacia el futuro.



